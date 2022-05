La película Gotoubun no Hanayome ocupa el segundo lugar en la taquilla japonesa

La película Gotoubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) terminó su primer fin de semana en la taquilla japonesa (21 al 22 de mayo) en el segundo lugar, destronando a Detective Conan: The Bride of Halloween como la película de anime más taquillera en la taquilla del fin de semana.

La película se estrenó en Japón el 20 de mayo y obtuvo una recaudación bruta total de 390 millones de yenes (aproximadamente US$3,05 millones) en sus primeros tres días. La cuenta de Twitter Quintessential Quintuplets celebró el debut en taquilla de la película al twittear que ocupó el puesto número 1 entre las películas recién estrenadas.

La cuenta de Twitter para la película Gotoubun no Hanayome también dijo que más de 290 mil personas habían visto la película durante sus primeros tres días. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles que debes saber.

Twitter de Gotoubun no Hanayome celebra su éxito en taquilla

Detective Conan: The Bride of Halloween, que fue empujada desde el primer lugar por la película de acción en vivo Shin Ultraman escrita por Hideaki Anno la semana pasada, cayó al tercer lugar en el ranking del fin de semana luego del debut de la película The Quintessential Quintuplets, según informó el portal japonés Kogyo Tsushin.

Sin embargo, la película logró una recaudación bruta de fin de semana de 238 millones de yenes (aproximadamente US$1,86 millones), solo un poco menos que los 267 millones de yenes de The Quintessential Quintuplets (cerca de US$2,09 millones) a pesar de su estreno el 15 de abril.

Ahora ocupa el puesto 77 en el ranking de todos los tiempos, superando el puesto 83 del Detective Conan: The Scarlet Bullet del año pasado, con 7,99 mil millones de yenes (aproximadamente US $62,5 millones).

Crayon Shin-chan: Mononoke Ninja Chinpuden también se mantuvo en el ranking del fin de semana en el quinto lugar. Ha recaudado más de 1.700 millones de yenes (~US$13,3 millones) en total desde su debut el 22 de abril.

Mientras tanto, la nueva película de acción en vivo de Fullmetal Alchemist Fukushuusha Scar (Scar the Avenger), que es la primera de las dos partes de Fullmetal Alchemist: The Final Chapter, terminó su primer fin de semana en el puesto 9 después de estrenarse en la misma fecha que la película Gotoubun no Hanayome.

