La película Ghost In The Shell de Netflix estrena tráiler y póster

Ghost In The Shell se convirtió en el estándar de oro de las películas de anime cuando se estrenó su largometraje en 1995, con la franquicia lanzando muchas historias dentro del medio del anime tanto en películas como en series de televisión.

Con Netflix buscando mantenerse al día en lo que respecta a las guerras de transmisión de anime, una nueva película de la franquicia llegará al servicio de transmisión el próximo mes, justo antes de que la segunda temporada de Ghost In The Shell: SAC_2045 toque tierra más tarde este año también.

No hace falta decir que Kusanagi tiene una tarjeta de baile completa para 2022. La próxima película, titulada Ghost In The Shell: SAC_2045 Sustainable War, volverá a contar la historia de la primera temporada de la nueva versión del mundo del cyberpunk, preparando a los espectadores para la segunda temporada que llegará a finales de esta primavera.

El Twitter de Netflix Geeked compartió un primer vistazo a la próxima película que dará un "renacimiento" a la primera temporada, lo que podría significar que algunas de las opciones de animación más controvertidas, podrían cambiarse por esta película.

Netflix Geeked también aprovechó la oportunidad para compartir un nuevo póster del recuento de la primera temporada de Stand Alone Complex. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el gigante de streaming promete lanzar una gran actualización durante Geeked Week 2022.

Visual de Ghost In The Shell: SAC_2045 Sustainable War

Si no has tenido la oportunidad de ver la última encarnación de Motoko Kusanagi, Netflix lanzó una descripción oficial de la primera temporada, ya que el próximo capítulo llegará el 23 de mayo:

"En el año 2045, la mercenaria cibernética Motoko Kusanagi regresa a la Sección 9 para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza: los poshumanos”.

Netflix ciertamente no ha tenido reparos en sumergirse en el mundo del anime, con títulos como JoJo's Bizarre Adventure, Baki The Grappler y BEASTARS, que son solo algunas de las exclusivas que han aterrizado en el servicio de transmisión.

Tras la fusión de Crunchyroll y Funimation, ciertamente es una batalla cuesta arriba para competir con la gran cantidad de anime que se encuentra dentro de la biblioteca de las plataformas de streaming como Netflix.

¿Le darás otra oportunidad al Ghost In The Shell Stand Alone Complex con el lanzamiento de esta nueva película el próximo mes? Por otra parte, te recordamos que ya está disponible Anime Onegai, la plataforma que promete centrarse en Latinoamérica.

