La película Blue Thermal confirma fecha de estreno en nuevo tráiler y póster

La próxima película Blue Thermal, adaptada del manga creado por Kana Ozawa, ha recibido un nuevo tráiler y póster que proporciona una vista previa del club de aviación de la universidad de la historia y sus actividades de vuelo.

El tráiler también muestra una vista previa del tema principal "Blue Thermal" de SHE’S y se suma a los estrenos de la temporada primavera de 2022. Anteriormente, en La Verdad Noticias compartimos que Funimation anuncia los primeros estrenos de anime durante el invierno de 2022.

¿Cuándo sale la película Blue Thermal?

La película de anime Blue Thermal se estrenará en Japón el 4 de marzo. El manga se ejecutó de 2015 a 2018 y tiene cinco volúmenes recopilatorios. Se publica bajo la etiqueta BUNCH COMICS de Shinchosha.

El personal de Blue Thermal incluye a Masaki Tachibana (Princess Principal, Barakamon) como director, Tachibana y Natsuko Takahashi (Farewell, My Dear Cramer: First Touch) como guionistas, Miho Tanino (Tower of God) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Shougo Kaida (91 Days) como compositor de música.

Foto: Blue Thermal Tumblr

El canal de YouTube Toei Animation compartió el nuevo tráiler, mientras que Telecom Animation Film es la productora de animación. En cuanto al elenco, Mayu Hotta interpreta a la protagonista Tamaki “Tsurutama” Tsuru, una niña nacida en Nagasaki que se une al club de aviación por casualidad. Otros miembros del reparto incluyen:

Nobunaga Shimazaki como Jun Kuramochi.

Junya Enoki como Daisuke Sorachi.

Mikako Komatsu como Chizuru Yano.

Daisuke Ono como You Asahina.

Haruka Shiraishi como Yukari Muroi.

You Taichi como Ayako Maki.

Ayumu Murase como Eita Naruhara.

Makoto Furukawa como Ryouhei Nanba.

Rie Takahashi como Kaori Mochida.

Taku Yashiro como Harukaze Aihara.

Kengo Kawanishi como Kaede Hatori.

Minori Terada como directora del Club de Aviación de la Universidad Aonagi.

Otros estrenos de películas anime 2022

Foto: Tráiler - Blue Thermal

2022 es un año que iniciará con estrenos de películas de anime. Después de todo, el equipo de Funimation confirmó que My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lanza preventa de boletos en cines de México (estrenando el 6 de enero).

La película BELLE de Mamoru Hosoda también llegará a cines de Latinoamérica en 2022. Finalmente, puedes encontrar más información de la película Blue Thermal en su cuenta de Tumblr.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!