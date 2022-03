La película Black Clover se estrenará en 2023 y comparte su primer teaser

El video del séptimo aniversario del manga Black Clover de Yuuki Tabata ha revelado una fecha de lanzamiento de 2023 para la película de anime que se anunció en 2021. El teaser también contiene algunas secuencias animadas.

La serie de anime Black Clover se desarrolló entre 2017 y 2021 con diseños de personajes de Itsuko Takeda (diseñadora de personajes secundarios de Twin Star Exorcists). La primera mitad fue dirigida por Tatsuya Yoshihara (¡Long Riders!, director de acción de Chainsaw Man) con la composición de la serie de Kazuyuki Fudeyasu (In The Land of Leadale).

Mientras que la segunda mitad fue dirigida por Ayataka Tanemura (director de episodios de Devilman Crybaby y Symphogear XV) con composición en serie de Kanichi Katou (Those Snow White Notes). Yoshihara se convirtió en director en jefe de la segunda mitad del anime shonen Black Clover. Pierrot es la productora de animación.

El tráiler que se compartió en el YouTube oficial de Shonen Jump, nos mostró un poco de cómo podemos esperar que se vea la película con algunas escenas de acción con Asta, Yuno, Yami y más. Mientras tanto, el elenco de Black Clover incluye a:

Gakuto Kajiwara como Asta.

Nobunaga Shimazaki como Yuno.

Junichirou Suwabe como Yami Sukehiro.

Kana Yuuki como Noelle Silva.

Crunchyroll describe el anime como: En un mundo donde la magia lo es todo, Asta y Yuno son encontrados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno.

Black Clover "La Película" - Visual de Asta

A la edad de quince años, ambos reciben grimorios, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. El de Asta es un raro grimorio de antimagia que niega y repele los hechizos de su oponente.

Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los desafíos más difíciles para lograr su sueño común: ser el Rey Mago. ¡Rendirse nunca es una opción! Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Black Clover reveló sus personajes más populares en su quinta encuesta.

Black Clover "La Película" - Visual de Yuno

El manga Black Clover de Yuuki Tabata publicado por Shueisha comenzó en 2015 y lanzará su volumen tankoubon (recopilatorio) 32 el 4 de abril de 2022. La serie se serializa en Weekly Shonen Jump y se publica bajo el sello Jump Comics. Shueisha también publica el manga en español. Además, la serie ha inspirado un manga derivado, una novela ligera y videojuegos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!