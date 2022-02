La pausa del manga One-Piece genera quejas de fans en Japón

One Piece comenzó a publicarse en 1997 y ahora ha superado los 1000 capítulos. ¡Hay mucho para que los fanáticos celebren! Pero según el sitio web My Jitsu, algunos lectores de manga en Japón no están contentos con cómo van las cosas.

My Jitsu informa que un segmento de fanáticos en Japón no solo está molesto por el ritmo del Wano Country Arc actual, que comenzó en 2018, sino también por la pausa del manga. Esa última queja es bastante “egoísta”, considerando lo duro que ha trabajado el creador de manga Eiichiro Oda y durante cuánto tiempo.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Jujutsu Kaisen manga confirma breve pausa en febrero. Tanto Gege Akutami como Eiihciro Oda no son máquinas. Necesitan tiempo para recargarse y hacer cosas como dormir. A continuación, a través de My Jitsu, hay algunas quejas recientes de lectores japoneses.

Quejas de fans por pausas del manga One Piece

“One-Piece haciendo una pausa no es bueno”, “One-Piece últimamente ha estado en pausa un montón. Además, el desarrollo de la historia ha sido descuidado”, “La Shonen Jump más reciente fue bastante interesante. Pero One-Piece, te estás tomando demasiado tiempo libre”, son algunos comentarios de fans.

Otros agregaron que el creador “se está tomando demasiados descansos. Es como cada dos semanas” y que no desean que se tomen libre la semana “porque la historia no va bien!”

Como se señaló en My Jitsu, el problema podría estar en el ritmo del Wano Country Arc, que se dice que se está prolongando y perdiendo el interés de los fanáticos. Esto, a su vez, afecta el anime que se transmite semanalmente en Crunchyroll y se vuelve más difícil ganar nuevos lectores.

¿Cuál es la edad de Oda?

Foto: Shueisha / Eiichiro Oda

Eiichiro Oda tiene 47 años de edad, ya que nació el 1 de enero de 1975. Mientras tanto, en los últimos años, el manga shonen One Piece ha sido superado en ventas por manga como Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. No se equivoquen, sigue siendo un manga increíblemente exitoso y popular.

