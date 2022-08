La nueva película del anime Overlord lanza su primer póster

Overlord es una de las series de Isekai más grandes del mundo en la actualidad, gracias a que le dio la vuelta al género al presentar a un protagonista que asume el papel del villano más grande de un mundo mágico.

Sumergido en el universo de un MMORPG, el jugador del mundo real se sumerge en un personaje de su propia creación, el hechicero esqueleto conocido como Ainz Ooal Gown, con la cuarta temporada actualmente en marcha.

Ahora, ha llegado un nuevo póster para la próxima película de la franquicia japonesa, que cubre el "Arco del Reino Sagrado". Isekai es un gran negocio en el medio del anime, con más series llegando de las que los fanáticos saben qué hacer.

Si no estás familiarizado con este género, La Verdad Noticias te comparte que generalmente toma a una persona normal de un mundo, no muy diferente al nuestro, y luego la deja caer en un mundo mágico, que a menudo puede parecer similar a los establecidos por World of Warcraft y Final Fantasy.

Para ayudar a diferenciarse, varias series cambiarán los guiones, como es el caso de Overlord, que no solo ve al protagonista convertirse en un portador de magia casi invencible, sino que también le otorga al esqueleto gigante un ejército propio gigantesco para hacer con lo que el desea.

La cuenta oficial de Twitter de Overlord compartió el nuevo afiche de la próxima película de Isekai, dándonos un buen aspecto del antihéroe junto con algunos de los personajes que encontrará en esta nueva aventura:

Póster de la película de anime Overlord: Seiou Koku Hen

Overlord, como muchos otros Isekai, comenzó como una serie de novelas ligeras, y el primer volumen llegó a las gradas en 2010. La adaptación al anime se introdujo en la pantalla chica en 2015 y ha tenido a Studio Madhouse, los mismos animadores responsables de la primera temporada de One Punch Man, y Hunter x Hunter.

Te puede interesar: Trailer de Overlord temporada 4

Si no has tenido la oportunidad de sumergirse en esta serie de Isekai, las primeras tres temporadas de Overlord están actualmente disponibles en Crunchyroll, y el servicio de transmisión ofrece la siguiente descripción:

"Cuando se programa el cierre permanente de un MMORPG popular, el jugador veterano Momonga se niega a cerrar sesión. A medida que los NPC comienzan a desarrollar personalidades y mentes propias, decide poner en práctica sus habilidades como el nuevo señor supremo del juego". ¿Qué opinas de este nuevo póster para la próxima película de Overlord?

