La novela visual ATRI: My Dear Moments obtiene anime

Se anunció una adaptación al anime de la novela visual titulada ATRI: My Dear Moments en el evento de Aniplex Online Fest 2022. Troyca está produciendo la animación con Makoto Kato (Bloom Into You, Lord El-Melloi II's Case Files {Rail Zeppelin} Grace note) como director.

Otro personal anunciado incluye a Jukki Hanada (Bloom Into You, STEINS;GATE) como compositor de la serie. La breve descripción de Steam de la novela visual ambientada en un futuro cercano la describe como:

“Mientras el mundo se hundía, te encontré”.

“En un futuro cercano, un aumento repentino e inexplicable del mar ha dejado a gran parte de la civilización humana bajo el agua. En un pequeño pueblo que lentamente está siendo envuelto por el océano, un verano inolvidable está a punto de comenzar para un niño y una misteriosa niña robot…”

Desarrollado por Frontwing y Makura y publicado por ANIPLEX.EXE, el videojuego ATRI: My Dear Moments se lanzó por primera vez para PC en 2020. Luego se lanzó para Nintendo Switch, iOS y Android.

Asuta Konno (If My Heart Had Wings) de Frontwing estuvo a cargo de la planificación y el escenario de la novela visual. El resto del personal incluye a:

SCA-ji (guionista de Wonderful Everyday Down the Rabbit-Hole) como director de arte.

Los ilustradores Yusano y Moto4 como diseñadores de personajes.

Fuminori Matsumoto (co-compositor de Grisaia: Phantom Trigger The Animation) como compositor de música.

Visual del anime ATRI: My Dear Moments

En el evento también se anunció una adaptación a manga de la novela visual de Jako. Comenzará la serialización en octubre en la edición de noviembre de 2022 de la revista Comptiq.

Además de la animación japonesa para ATRI: My Dear Moments, Aniplex Online Fest 2022 reveló nuevo tráiler y fecha de estreno de Rurouni Kenshin, el reinicio del anime Samurai X. La Verdad Noticias te compartirá más información en el futuro.

