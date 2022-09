La novela ligera Tearmoon Teikoku Monogatari tendrá adaptación de anime

Se ha confirmado que una adaptación de anime para televisión de la serie de novelas ligeras de fantasía Tearmoon Teikoku Monogatari (Tearmoon Empire) está en desarrollo y se estrenará en 2023.

El personal de producción de la serie de anime ha lanzado una nueva imagen clave y un tráiler de PV teaser. La actriz de voz Sumire Uesaka interpretará a la heroína principal Mia Luna Tearmoon. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

El personal de producción de anime está encabezado por Yuushi Ibe (The Maid I Hired Recently Is Mysterious asistente de dirección) como director, Deko Akao (My Stepmom`s Daughter Is My Ex) como guionista de la serie.

Visual del anime Tearmoon Teikoku Monogatari

Mai Ootsuka (The Demon Girl Next Door 2) como diseñador de personajes y Kouji Fujimoto (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) de Sus4 Inc. como compositor musical. SILVER LINK (Strike de Blood) se encarga de la producción de animación de la serie.

La serie original de novelas ligeras está escrita por Nozomu Mochitsuki e ilustrada por Gilse. Se originó por primera vez como una novela web en Shousetsuka ni Narou el 13 de agosto de 2018.

El editor TO Books volvió a publicar la serie con nuevas ilustraciones bajo su sello TO Books el 10 de junio de 2019. Se han lanzado 10 volúmenes físicos hasta mayo de 2022. con un 11 debido a su lanzamiento el 10 de septiembre de 2022.

El 12 de agosto de 2019 se lanzó una adaptación de manga de la serie de Mizu Morino en la revista Comic Corona. J-Novel Club ha licenciado tanto las novelas ligeras como las series de manga en inglés en su sitio web.

Morino también publicó una ilustración de felicitación para celebrar la noticia de la producción de la animación japonesa:

Sinopsis de Tearmoon Teikoku Monogatari

"Rodeada por las miradas llenas de odio de su pueblo, la egoísta princesa del caído Imperio Tearmoon, Mia, echa una última mirada al sol sangrante antes de que caiga la cuchilla de la guillotina…"

"Sólo para despertar como una niña de doce años. Con el tiempo rebobinado y una segunda oportunidad en su regazo, se propone corregir los innumerables errores que asolan al debilitado Imperio. ¿Un gobierno corrupto? Sí. ¿Problemas fronterizos? Sí. ¿Calamidades naturales y conflictos económicos? Comprobado. Parece que hay mucho trabajo".

"El trabajo duro y Mia no se llevan bien, así que busca la ayuda de otros, empezando por su leal criada, Anne, y el brillante ministro, Ludwig. Juntos, se esfuerzan día y noche por restaurar el Imperio".

"Poco a poco, sus incansables esfuerzos comienzan a cambiar el curso de la historia, empujando a todo el continente hacia un nuevo futuro. ¿Y por qué la princesa egoísta ha cambiado de opinión, te preguntarás? Sencillo: no lo hizo. Simplemente le aterra la guillotina. Duelen mucho, y Mia odia el dolor más que el trabajo".

Mientras esperamos más información del anime de televisión Tearmoon Teikoku Monogatari, te recordamos que la serie de novelas ligeras Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation llegará a su final este noviembre.

