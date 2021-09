La música de Naruto tendrá su primer lanzamiento digital fuera de Japón

Milan Records ha anunciado que lanzará 19 bandas sonoras de la popular franquicia de anime Naruto en formato digital a nivel mundial por primera vez. El sello discográfico compartió la noticia a través de una publicación de Instagram, confirmando que el soundtrack llegará a las plataformas de transmisión el viernes 24 de septiembre.

"¡Esta es la primera vez que todos estos álbumes están disponibles digitalmente para los fans de todo el mundo!", se lee en el título de la publicación. Anteriormente, las bandas sonoras de la franquicia solo estaban disponibles en Japón.

"Estamos trabajando en algunas sorpresas más para ti", bromeó Milan Records desde su cuenta de Instagram. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime Cowboy Bebop recibe una playlist de su música en Spotify y pronto estrenará su serie live action con Netflix.

Confirman banda sonora en formato digital

Anuncio oficial de Milan Records en Instagram

El sitio oficial de Pitchfork ha detallado aún más el anuncio de Milan Records en Instagram, compartiendo que las 19 bandas sonoras cubrirán la serie de anime original que se desarrolló entre 2002 y 2007, con la música de Toshio Masuda.

También contará con la serie secuela Shippuden (2007-2017) y el spin-off en curso Boruto, ambos anotados por Yasuharu Takanashi. Las bandas sonoras publicadas también cubrirán varias películas animadas la franquicia.

Milan Records es un sello discográfico de Los Ángeles que se especializa en partituras de películas y lanzamientos de bandas sonoras. Una marca de Sony Music Masterworks, ha lanzado bandas sonoras para The Green Knight, Lupin y Parasite. Otros lanzamientos notables bajo Milan Records incluyen My Hero Academia, Akira y Attack On Titan .

¿Qué es el anime Naruto?

Originalmente es un manga del género shonen creado por Masashi Kishimoto y más tarde inspiró una adaptación de anime por Studio Pierrot. Al momento de redactar este artículo, la serie shonen tiene 3 adaptaciones (clásica, Shippuden y Boruto). Puedes ver el anime de Naruto desde Crunchyroll, Netflix, entre otras páginas.

