La guerra en My Hero Academia cambia drásticamente por este personaje

La batalla más intensa entre los héroes y la Liga de Villanos que se ha visto en todo el anime de My Hero Academia es la ocurrida durante el arco del Frente de Liberación paranormal.

Este enfrentamiento no ha sido nada fácil para los héroes, pues Shigaraki, el villano que comenzó esta guerra, ha tomado la delantera gracias a su poderoso poder o quirk.

Asimismo, un gran problema es que Deku se encuentra imposibilitado para volver a enfrentarse de Shigaraki. Asimismo, ni el plan de Tomura con su Prominence Burn ha logrado neutralizarlo, aunque fue gracias a All For One.

Un héroe cambia el rumbo del enfrentamiento contra La Liga de Villanos

Beast Jeanist reaparece en un momento crítico y salva el día.

A pesar de la precaria situación a la que se enfrentan los héroes, hay un personaje que ha aparecido justo a tiempo para salvarlos a todos. Pues para rematar, Gigantomachia, Spinner, Mr Compress y Dabi ya están cerca de Shigaraki complicando las cosas.

Pero por suerte, las cosas van a cambiar gracias a la puntual aparición del famoso héroe Beast Jeanist, que está usando su poder conocido como “Fiber Master” que neutralizo a los villanos que se acercaron peligrosamente y estaban presionando mucho a nuestros queridos héroes.

¿Cuántas temporadas hay de My Hero Academia en Netflix?

Lamentablemente, el anime de My Hero Academia ya no está disponible en la plataforma de streaming Netflix Latinoamérica. Sin embargo, puedes ver todas las 5 temporadas completas y los nuevos episodios de la temporada 6 en Crunchyroll.

En cuanto al manga, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, está por publicarse el capítulo número de 379 de My Hero Academia y esto es lo que ocurrirá.

