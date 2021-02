La forma más poderosa de Naruto es revelada en BORUTO

La mejor transformación, por decirlo de esta manera, de Naruto ha sido revelada en el último capítulo del manga Boruto: Naruto Next Generations. Pero antes que continúes leyendo La Verdad Noticias tiene que advertirte que esta información está llena de Spoilers.

Si has decidido continuar leyendo, has tomado una sabia decisión. El Septimo Hokage, Uzumaki Naruto, ha alcanzado un nuevo nivel de fuerza y en el último capítulo se muestra a Naruto sintiendo que Sasuke y Boruto no pueden defenderse del temible Isshiki y comienzan a realizar nuevas estrategias de ataque.

El antagonista en el manga de Boruto ha dejado caer misteriosas cajas negras en la dimensión secreta, debilitando aún más a los ninjas de Konoha.

Naruto, la última esperanza

Naruto reconoce que es la última esperanza de la aldea, lamentablemente Kurama admite que no importa cuánto lo intente, Hokage simplemente no tiene ningún plan real, pero el zorro revela que hay una última jugada.

Naruto en su última transformación. Se vuelve más poderoso.

Con esta noticia nuestro protagonista se pone manos a la obra y empieza a canalizar todo su chakra. Isshiki se encuentra aturdido por el nivel de chakra que emana Naruto, el cual se va uniendo completamente al Zorro, haciéndole crecer sus cuernos y su cola se convierte en una capa.

Incluso Sasuke se sorprende cuando sus ojos se fijan en la bestia que se ha convertido Naruto, pareciendo ser una mezcla de su Modo Sabio y la fuerza completa de Kurama.

Con esto, Naruto ahora puede aprovechar la naturaleza como nunca antes, lo que significa que debería poder sacar aún más clones de sombras más fuertes, y también convertir armas como el Rasengans en bombas nucleares.

