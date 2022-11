La competencia de SPY x FAMILY, “Buddy Daddies” lanzó su primer tráiler

Se ha lanzado el primer tráiler del anime original Buddy Daddies. El video de 30 segundos brinda una mirada rápida a la acción y los personajes principales del programa. La Verdad Noticias te comparte que también se lanzó una imagen clave.

El nuevo anime reveló más personal, incluido Hiyori Denforword Akishino (Co-diseñador de armas de Saga of Tanya the Evil: The Movie) como diseñador de armas, Kaori Ishii (Heroines Run the Show) como diseñadora de vestuario.

Miho Sugiura (Princess Principal Crown Handler) como director de arte, Naomi Nakano (Chainsaw Man) como diseñadora de color, y Teruyuki Kawase (Shaman King) como director de fotografía. Puedes ver el tráiler de la animación japonesa abajo:

Buddy Daddies es un anime de amigos que gira en torno a dos asesinos que cohabitan y terminan con la hija de un jefe de la mafia, traficante de personas. Su fecha de estreno es para enero de 2023.

El elenco del trío principal incluye a Toshiyuki Toyonaga como Kazuki Kurusu, Kouki Uchiyama como Rei Suwa y Hina Kino como Miri Unasaka.

Yoshiyuki Asai (The Day I Became a God, Fate/Apocrypha) dirige el programa con Katsumi Enami (ilustrador de Baccano!, ilustrador de personajes de The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki) como diseñador de personajes original.

Visual de Buddy Daddies (PA Works)

Vio Shimokura de Nitroplus (Kimi to Kanojo to Kanojo no Koi) como guionista del borrador de la historia, Yuko Kakihara (The Aquatope on White Sand) y Shimokura como compositores de la serie, y Katsutoshi Kitagawa de Round Table como compositor musical. PA Works es la productora de animación.

Varios foros describen a Buddy Daddies como la competencia del anime de espías SPY x FAMILY. Este último regresó recientemente a Crunchyroll como estreno de la temporada de otoño 2022.

