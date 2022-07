La actriz Aoi Yuuki de Kanojo Okarishimasu es diagnosticada con COVID-19

El sitio web oficial de la agencia de gestión de talentos Aoni Production anunció el viernes que la actriz de doblaje Aoi Yuuki ha sido diagnosticada con COVID-19. No se sentía bien el jueves y se sometió a una prueba de PCR que arrojó un resultado positivo el mismo día.

Yuuki actualmente se aísla a sí misma en casa siguiendo los consejos de profesionales médicos. Ella no podrá asistir a Fate/Grand Order Fes. 2022 ~7th Anniversary~ programado para este fin de semana. Estaba programada para hacer una aparición en el escenario durante el evento.

Personajes de anime con voz de Aoi Yuuki

Aoi Yuuki da voz a numerosos personajes en el juego Fate/Grand Order, incluidos Shuten Dōji/Ibuki Dōji, Okita Sōji, Larva/Tiamat y Jinako Carigiri/Ganesha. Yuuki da voz al personaje Mami Nanami en el anime Kanojo Okarishimasu (Rent-A-Girlfriend) que se está emitiendo actualmente.

Yuuki debutó como actriz de doblaje en 2003 y protagonizó por primera vez el anime Kurenai de 2008. Sus otros papeles destacados incluyen a Tsuyu Asui en My Hero Academia, Madoka Kaname en Puella Magi Madoka Magica, Tanya Degurechaff en Saga of Tanya the Evil , Kayo Hinazuki en ERASED y Biwa en The Heike Story.

Además, Aoi Yuuki ha interpretado temas musicales para varias animaciones japonesas, a menudo como parte del dúo de cantantes petit milady con la también actriz de voz Ayana Taketatsu.

