Kyoto Animation confirma fecha de estreno para la película de Tsurune

Se ha anunciado una ventana de lanzamiento de verano de 2022 para la próxima película de Tsurune. La noticia llegó junto con una ilustración de Año Nuevo por el estiudio de animación Kyoto Animation (Violet Evergarden, Free Iwatobi Swim Club).

La película recibió previamente un avance y su ventana de lanzamiento de 2022 en septiembre de 2021. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos detalles del equipo de producción, elenco y trama. Puedes estar al día con las novedades desde el Twitter oficial de Tsurune.

¿Dónde ver Tsurune?

Foto: KyoAni "Tsurune La Película" - Ilustración de Año Nuevo

La serie Tsurune se puede ver en Crunchyroll y fue dirigida por Takuya Yamamura (director de la unidad Violet Evergarden: The Movie) en su debut como director. El resto del personal principal incluye a Michiko Yokote (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) como compositor de la serie.

También tenemos la participación del difunto Yasuhiro Takemoto (director de Dragon Maid de Miss Kobayashi) como supervisor, Nobuaki Maruki (Dragon Maid S de Miss Kobayashi) como director de animación en jefe y Miku Kadowaki (Dragon Maid S de Miss Kobayashi) como diseñador de personajes. Mientras tanto, el reparto incluye a:

Yuuto Uemura como Minato Narumiya.

Aoi Ichikawa como Seiya Takehaya.

Ryouta Suzuki como Ryohei Yamanouchi.

Shogo Yano como Nanao Kisaragi.

Kaito Ishikawa como Kaito Onogi.

Katsumi Suzuki como Tomio Morioka.

Ayaka Nanase como Noa Shiragiku.

Usted Taichi como Rika Seo.

Miyuri Shimabukuro como Yūna Hanazawa.

Acerca de la serie de Kyoto Animation

La serie Tsurune se estrenó en 2018 y se basa en la serie de novelas ligeras de dos volúmenes de 2016-2018 de Kotoko Ayano. El anime fue producido por el estudio de animación KyoAni, mientras que las novelas ligeras se publicaron bajo la etiqueta KA Esuma Bunko de KyoAni. Crunchyroll describe la serie como:

“Cuando Narumiya Minato se une a la Prefectural Kazemai High School, el asesor del club, Tommy-sensei, lo invita rápidamente a unirse al club de tiro con arco. Sus amigos de la infancia, Takehaya Seiya y Yamanouchi Ryohei, rápidamente acceden a unirse, pero Minato duda al principio”.

“Debido a que Minato es el raro estudiante con experiencia en tiro con arco, Tommy-sensei le ordena que haga una demostración, lo que Minato hace ... excepto que su flecha no da en el blanco. Se revela que Minato ha desarrollado una terrible disfunción con respecto al tiro con arco”. Por otra parte, Free The Final Stroke de Kyoto Animation estrena tráiler y póster de la parte 2.

Por otra parte, Free The Final Stroke de Kyoto Animation estrena tráiler y póster de la parte 2.