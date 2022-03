¿Kyoto Animation cerrará su tienda física para siempre?

¿Kyoto Animation cerrará tienda física en Japón para siempre?

Kyoani&DoShop!, la tienda física de productos de Kyoto Animation, había estado cerrada temporalmente desde fines de 2019, luego del incendio provocado que ocurrió en julio de ese año.

El sitio web de Kyoto Animation dio a conocer que deberán cerrar la tienda física de mercadería física. “Fue una decisión difícil para nosotros cerrar el espacio donde muchos fanáticos y amigos nos habían dado pensamientos sinceros y cálidos y simpatía”, dice una publicación de KyoAni.

Foto: Kyoto Animation / Productos de Kyoani&DoShop!

“Ahora tenemos más personal unido, compartido con la misma visión. Por lo tanto, decidimos reconstruir el espacio de la tienda en un lugar de trabajo para proporcionar más trabajo suficiente y satisfacer las solicitudes de los fanáticos. Realmente apreciamos su amable comprensión”.

Kyoani Shop! Online seguirá funcionando, aunque Kyoto Animation señaló que la tienda en línea International Kyoani Shop! todavía está suspendida debido a las medidas de COVID-19.

¿Cuándo se incendió Kyoto Animation?

El incendio provocado en KyoAni fue el 18 de julio de 2019. El ataque dejó 36 muertos y 32 heridos. El sospechoso fue acusado en diciembre de 2020 y se le permitió una segunda ronda de evaluaciones psiquiátricas en octubre de 2021 para determinar su responsabilidad penal.

En otras noticias, KyoAni ha regresado con más proyectos de anime tanto en la televisión como en la pantalla grande. Violet Evergarden: The Movie se estrenó en 2020 y La Verdad Noticias te recuerda que se puede ver la serie y sus dos películas en la plataforma Netflix.

Otros proyectos vigentes de Kyoto Animation son Kobayashi-san Chi no Maid Dragon, Tsurune: The Movie y Free The Final Stroke. Estas series llegarán con nuevas temporadas y películas (las dos últimas) en algún momento de 2022.

