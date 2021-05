Kyojuro Rengoku, ¿cuál es el origen del Pilar de la Llama?

Todo el fandom de Kimetsu no Yaiba siente mucho cariño por Kyojuro Rengoku. Especialmente, por su debut y despedida en la película de anime Demon Slayer: Mugen Train. Aquí en La Verdad Noticias te explicamos más sobre sus orígenes como Pilar de la Llama y su conexión con Tanjiro Kamado.

Un dato muy importante sobre Kyojuro Rengoku, es que él ha sido el único Hashira en obtener un capítulo especial hecho exclusivamente por la creadora Koyoharu Gotuge; además del manga one-shot de Gaiden escrito por otro artista.

Como Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku y su familia están enfocados en aprender la Respiración de la Llama (Flame Breathing). Tanjiro quiso preguntarle al Hashira sobre este estilo de respiración en particular y si este estaba conectado a su danza Hinokami Kagura o Dance of the Fire God heredada en la familia Kamado.

Origen del Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku

Kyojuro Rengoku con su hermano menor

Kyojuro Rengoku era el hijo mayor de Shinjuro Rengoku. Su padre era conocido como el Pilar de la Llama del Demon Slayer Corps hasta su inesperado retiro. Kyojuro también tenía un hermano menor llamado Senjuro, que entrenó junto a él hasta que su padre dejó de enseñarles.

El poderoso Kyojuro Rengoku aparece en dos arcos del manga Kimetsu no Yaiba. Primero se le presentó como miembro de los 9 Pilares y más adelante en la misión del Tren Demonio donde se enfrentó a muerte contra Akaza (Luna Superior Tres).

Arco de El Entrenamiento de Recuperación Funcional

La primera vez que Kyojuro Rengoku está presente, es con sus compañeros Pilares cuando Tanjiro Kamado despierta. Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba, el Pilar del Insecto, le dice que Tanjiro está siendo juzgado, pero Kyojuro no ve la necesidad de hacerlo ya que estaba protegiendo a un demonio y esto es una violación a las normas del Demon Slayer Coprs.

Rengoku afirma que era un asunto que podían resolver ellos mismos. A continuación, de acuerdo con la idea de Gyomei Himejima, Pilar de la Roca, lo que se debe hacer es matar a Nezuko Kamado.

Sin embargo, todos los Hashira fueron testigos del nombre comportamiento de Nezuko. Mitsuri Kanroji, el Pilar del Amor, le pregunta si se deben tratar con el juicio de su subordinado sin decirle al líder de los Cazadores de Demonios.

El líder Oyakata-sama entra a la escena. Después de que Tanjiro le da un cabezazo a Sanemi Shinazugawa, Kyojuro Rengoku mira a Mitsuri cuando se ríe con una expresión neutra. Rengoku no aparece sino hasta el final de la temporada 1, cuando está en camino a la misión del Tren Demonio y se despide de Shinobu.

Arco del Tren Demonio

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen inicia con este séptimo arco del manga. Aquí, Kyojuro Rengoku es enviado a viajar en el tren infinito después de que varios Demon Slayers que fueron enviados allí para investigarlo se quedaron en silencio.

Mientras se sienta en el tren, esperando que despegue y devorando su undécima caja bento mientras grita "delicioso". Tanjiro, quien había escuchado que iba a estar allí y en consecuencia lo siguió junto con Inosuke, Zenitsu y Nezuko para preguntarle sobre Hinokami Kagura, aparece detrás de Kyojuro.

Después de que Hashira termina su comida y Tanjiro explica su pregunta, Kyojuro responde enérgicamente que no sabe qué es Hinokami Kagura y que esta es la primera vez que lo escucha. Dice que está encantado de que Tanjiro haya aplicado el baile de su padre a su estilo de lucha.

Rengoku luego cambia rápidamente de tema y le dice a Tanjiro que debería convertirse en su Tsuguko (aprendiz). Tanjiro le dice que disminuya la velocidad y le pregunta si al menos puede intentar ayudar un poco más para responder su pregunta.

Kyojuro dice que Flame Breathing tiene una larga historia, y dice que siempre ha habido un Hashira en todas las épocas que usa Respiración del Agua y uno que usa Respiración de la Llama. Explica que los otros estilos de respiración se derivaron de esos dos o de respiración de viento, piedra o trueno. Las posturas o 9 formas de Flame Breathing son las siguientes:

Primera Postura: Mar de Fuego Segunda Postura: Cielo en Llamas Ascendente Tercera Postura: Espíritus ardientes Cuarta Postura: Ola de Llamas Ardientes Quinta Postura: Tigre de Fuego Sexta Postura: Desconocido Séptima Postura: Desconocido Octava Postura: Desconocido Novena Postura: Purgatorio

Kyojuro Rengoku luego pregunta de qué color es la espada de Tanjiro. Este último responde que es negro, y Kyojuro se ríe y dice que debe ser una lástima. Tanjiro pregunta por qué es así, y, cuando el tren comienza a despegar, Kyojuro explica que simplemente nunca antes había visto a un espadachín con una hoja negra convertirse en Hashira.

Promocional de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen

Además, Kyojuro Rengoku le dice que ha escuchado que las personas cuyas hojas se vuelven negras ni siquiera saben qué respiración o estilo dominar. Al ver el rostro de Tanjiro, le dice que no se preocupe y que lo entrenará en su casa.

Inosuke asoma la cabeza por la ventana del tren, y Zenitsu le dice que vuelva a entrar porque es peligroso para él, y Kyojuro está de acuerdo, ya que no sabe cuándo va a aparecer el demonio. Zenitsu se sorprende por esto, y Kyojuro explica la situación y las desapariciones de los Demon Slayers enviados para investigar el tren.

Lo siguiente es el plan de Enmu (Luna Inferior Uno), donde unos niños consiguen engañar a los personajes de Demon Slayer haciéndoles caer en el Blood Demon Art de Enmu. Este poder les hace dormir profundamente, mientras los niños atados a ellos con una cuerda intentan destruir el alma de Zenitsu, Tanjiro, Renokgu e Inosuke.

Tanjiro Kamado es el primero en darse cuenta del sueño gracias a Nezuko. Kyojuro utiliza sus instintos para detener la amenaza pero tarda un poco más en despertarse. Luego Rengoku se une a la pelea contra Enmu, pero decide enviar a Tanjiro e Insouke a enfrentarlo, mientras él protege cinco vagones del tren.

Los niños consiguen derrotar a Enmu con éxito, pero Tanjiro queda muy herido. Rengoku los alcanza y le dice a Tanjiro cómo usar la Respiración de Concentración Total para cerrar su herida. Ambos comienzan a celebrar la victoria, pero esto no dura mucho.

Akaza (Luna Superior Tres) aparece para enfrentar a Rengoku Kyojuro y al mismo tiempo intenta convencerlo de convertirse en demonio. El combate de Kyojuro vs Akaza fue épico y la película Mugen Train explotó estos momentos con animación alucinante.

Sin embargo, ni siquiera todo el poder de Rengoku fue capaz de vencer a Akaza, ya que el villano más trágico es un demonio con la capacidad de regenerar sus miembros perdidos y Kyojuro es un humano mortal. Al final, Tanjiro amenaza a Akaza por abandonar la pelea, ya que este huyó a causa del sol.

¿Cómo es la personalidad de Kyojuro Rengoku?

Kyojuro Rengoku en la película Mugen Ressha-hen

La personalidad de Kyojuro es muy entusiasta con respecto a sus deberes como Hashira y, a menudo, parecía alegremente excéntrico. Él es amable, puro de corazón y se jactaba de una extraordinaria técnica y habilidad con la espada derivada de una estricta práctica y disciplina.

Finalmente, Kyojuro Rengoku un guerrero honorable que se adhirió a su código de moral y principios que le fue inculcado por su madre a una edad temprana en el anime Demon Slayer. Su creencia más significativa es que los que nacieron fuertes tienen el deber de proteger a los débiles.

