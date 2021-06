Kumo desu ga, Nani ka? episodio 24 se retrasa por problemas de producción

Según Anime News Network, se publicó un anuncio en el sitio oficial de Kumo desu ga, Nani ka? (So I'm A Spider, ¿So What?) donde se indicó que el episodio 24 de la serie, ya no se estrenará en Japón el 25 de junio.

El nuevo episodio de anime ha sido retrasado en el último momento debido a problemas de producción no especificados. Este es el último estreno de la serie, que se suponía que se estrenaría en 2020, pero que debutó a principios de 2021 debido a retrasos en la producción relacionados con la pandemia de COVID-19 en curso.

El popular anime isekai está dirigido por Shin Itagaki, quien anteriormente dirigió el anime Berserk de 2016, y está escrito por Yuichiro Momose y Okina Baba de Infinite Dendrogram. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Nueva fecha Kumo desu ga, Nani ka? episodio 24

El episodio 24 de So I'm A Spider, ¿So What? se estrenará en Japón el próximo viernes 2 de julio de 2021. Su lanzamiento seguirá en el mismo horario y se podrá ver legalmente en la plataforma Crunchyroll; sitio que también produce el anime como Crunchyroll Original.

Sinopsis de So I'm A Spider, ¿So What?

Promocional del anime So I'm A Spider, ¿So What? en Crunchyroll

El anime isekai de Crunchyroll, cuenta la historia de un salón de clases lleno de estudiantes de secundaria que mueren repentinamente por una explosión inexplicable y luego reencarnan en un mundo de alta fantasía que opera bajo un conjunto de reglas similares a las de un videojuego de rol.

Si bien la mayoría de los estudiantes renacen como poderosos guerreros o magos, el protagonista inicialmente anónimo se reencarna como un monstruo de bajo nivel parecido a una araña.

Optimista hasta el extremo, la araña titular decide superar este revés y finalmente se involucra en una búsqueda para salvar el mundo. Puedes ver series similares al anime Kumo desu ga, Nani ka? en Crunchyroll, Funimation, Netflix y más páginas para ver anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!