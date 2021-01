Kumo desu ga, Nani ka? ¡Prepárate para el capítulo 3 del anime!

Tras el exitoso recibimiento que ha tenido el anime de Kumo desu ga, Nani ka?, parte de los Crunchyroll Originals de la plataforma, los fans esperan con ansia el capítulo 3 de esta divertida serie.

El esperado capítulo 3 del anime de Kumo desu ga, Nani ka? llegará a Crunchyroll el próximo viernes 22.

Este anime de Crunchyroll adapta a las pantallas la serie de novelas ligeras de Kumo desu ga, Nani ka? que comenzaron a publicarse en 2015 y gracias a la plataforma ha llegado a toda Latinoamérica donde está consiguiendo cada vez más fans.

Además de esto la adaptación al anime de Kumo desu ga, Nani ka? ha tenido igual éxito en Japón, donde el esperado capítulo 3 se transmitirá en las televisoras Tokyo MX y SBS así como Crunchyroll.

¿Cuándo estará disponible el capítulo 3 de Kumo desu ga, Nani ka?

De acuerdo con Crunchyroll el capítulo 3 del anime de Kumo desu ga, Nani ka? estará disponible en los siguientes horarios el próximo viernes 22 de enero: México y Centroamérica - 11:40 am, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá - 10:30 am, Bolivia, Venezuela, Cuba, R. Dominicana y Puerto Rico - 12:30 am y Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay a la 1:30 pm.

Estos son los horarios en que podrás disfrutar el estreno del esperado capítulo 3 del anime de Kumo desu ga, Nani ka? También conocido como ‘So I’m a Spider, So What?’. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

