Koukyuu no Karasu lanza su primer póster del anime y fecha de estreno

A Raven in the Harem lanza su primer póster del anime y fecha de estreno

La adaptación al anime de la serie de novelas ligeras Koukyuu no Karasu (A Raven in the Harem) se estrenará en octubre de este año. Escrito por Kouko Shirakawa e ilustrado por Ayuko, los libros comenzaron en 2018 y tienen seis volúmenes a partir de agosto de 2021. Se publican bajo el sello Shueisha Orange Bunko.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre el anime Watashi no Shiawase na Kekkon anunciado con teaser tráiler y visual. Ahora llegó el momento de tener más actualizaciones de la adaptación animada de A Raven in the Harem con su primer visual.

Elenco y producción del anime

Visual del anime A Raven in the Harem

Según información de Comic Natalie, se confirmó a Saku Mizuno como Toshiyuki Yanagi, Masaaki Mizunaka como Koushun, Taku Yashiro como Eisei y Marika Kouno como Kuku. El equipo de producción es el siguiente:

Chizuru Miyawaki (Gintama, Monster, Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shamballa) - dirección en los estudios Bandai Namco Pictures.

Satomi Ooshima (Gyokou no Nikuko-chan) - escritura y supervisión de los guiones.

Shinji Takeuchi (Gintama, Fairy Tail (2014), Ixion Saga DT) - diseño de personajes y dirección de animación.

Asami Tachibana (Haikyuu!!, Darling in the FranXX, Owari no Seraph) - composición de la banda sonora.

¿De qué trata Koukyuu no Karasu?

Según el Twitter oficial del anime Koukyuu no Karasu, la historia involucra a una persona conocida como la Princesa Cuervo, que habita en un palacio interior. Algunos dicen que tiene la apariencia de una anciana, mientras que otros dicen que parece una mujer joven.

También se dice que la Princesa Cuervo tiene habilidades misteriosas y acepta solicitudes que van desde infligir maldiciones mortales hasta encontrar objetos perdidos. Un día, el emperador de la época la visita para hacerle un pedido, sin saber las consecuencias de su encuentro.

