Konosuba: Spin-off de Megumin lanza su primer tráiler

El próximo Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! spin-off ha recibido su primer tráiler completo, que principalmente ofrece un vistazo a un momento crucial en la juventud de la protagonista Megumin. En este artículo, La Verdad Noticias te comparte más información del anime spin-off.

Primero recordemos que la serie de novelas ligeras Konosuba se desarrolló entre 2014 y 2015 con tres volúmenes. Luego, una serie de secuelas comenzó en 2016 y lanzó su segundo volumen en 2019.

Tráiler de Konosuba spin-off de Megumin

La animación japonesa de Konosuba está dirigida por Yuujiro Abe (director del episodio Kaguya-sama: Love Is War Temporada 1 y Temporada 2), mientras que el director de la serie principal "KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!" Kanasaki Takaomi está a bordo como supervisor en jefe.

Otros nombres que regresan del anime anterior de KonoSuba son Kouichi Kikuta como diseñador de personajes y Makoto Uezu como compositor de la serie. Drive está produciendo el programa.

¿Cuántas Temp tiene Konosuba?

Visual de Konosuba: An Explosion on This Wonderful World

Konosuba tiene 2 temporadas estrenadas en la plataforma Crunchyroll. Repitiendo sus papeles para el spin-off están Rie Takahashi como Megumin y Aki Toyosaki como Yunyun. Anteriormente, dimos a conocer más información de la tercera temporada del anime Konosuba junto con sus primeros detalles de producción.

Crunchyroll describe el programa como tal: “Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku y hikikomori que no suele salir de casa, pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida”.

La sinopsis continúa: “En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que acabará comenzando de cero como aventurero y acompañado de una diosa”.

Al igual que la serie principal de Konosuba, que se desarrolló entre 2013 y 2020 con 17 volúmenes principales y dos antologías de cuentos, Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! está escrito por Natsume Akatsuki e ilustrado por Kurone Mishima.

Kadokawa lo publica bajo el sello Kadokawa Sneaker Bunko. El spin-off de Konosuba y su secuela han recibido adaptaciones a manga de Kasumi Morino. Finalmwnte, te compartimos que el spin-off Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! está confirmado para estrenarse en Japón durante 2023.

