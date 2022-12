Konosuba!: Por fin miden los pechos de Wiz y el resultado te sorprenderá

Conocer las medidas de los pechos de las chicas más voluptuosas se ha vuelto una de las actividades predilectas para la comunidad otaku y por fin le tocó a Wiz del anime Konosuba!.

Ahora sabremos la respuesta gracias al usuario de Twitter Hikari, a quien puedes encontrar como @hikari_okiraku, quien es un héroe sin capa que se dedica a hacer el análisis del tamaño del busto de las mejores waifus.

En esta ocasión, como seguidores le pidieron, realizó el análisis gráfico que reveló el tamaño de los pechos de Wiz. El resultado es tan impactante cómo esperabas, quédate en La Verdad Noticias que te contamos cuál es.

Hikari revela el tamaño del busto de Wiz

Busto de Wiz.

Hikari, el usuario de Twitter que analiza el tamaño de los bustos de todas las chicas de anime, reveló que Wiz de Konosuba tiene una copa de 113.2 cm. Su análisis se basó de una ilustración del personaje en dónde aparece de perfil.

Medida de los pechos de Wiz.

Esta medida se conoce como una copa L en las medidas de brasier japonesas. Para la talla de Estados Unidos sería una copa J que se considera como de las más grandes.

Recientemente, como te contamos que el fan Hikari también reveló cuánto mide el busto de Yunyun.

¿Cuántos años tiene Wiz Konosuba?

Edad de Wiz.

Otros de los datos más relevantes del personaje de Wiz de la franquicia del anime de Konosuba es que tiene 20 años y se convirtió en una lich. De altura mide 1.75 cm, por lo que es más alta que las otras chicas del anime.

