KonoSuba temporada 3, trama, tráiler y noticias de la serie de anime

Con una película, un crossover derivado y dos temporadas del anime KonoSuba ya lanzado, hay un montón de Kazuma, Aqua, Magumin y Darkness para disfrutar. Sin embargo, hay mucho más de donde vino eso.

Recientemente, la cuenta de Twitter del anime Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, confirmó que más aventuras al estilo de los juegos de rol se dirigen hacia nosotros. La animación fue producida por Studio Deen (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan).

Inspirado en las novelas ligeras japonesas del mismo nombre, siguen a Kazuma Satō, un niño que es transportado a un mundo parecido a un videojuego después de su prematura muerte. Sin embargo, parece que Kazuma ahora subirá de nivel con la temporada 3. Aquí está todo lo que necesitas saber de KonoSuba, una de las series de anime isekai más populares.

Confirman nuevo proyecto de anime

La noticia de más KonoSuba se anunció a través de la página de Twitter del anime el 18 de julio de 2021. Traducido al español, el tweet dice: “¡Nueva decisión de producción de animación! ¡Una bendición para este maravilloso mundo! ¡Se ha decidido la producción de una nueva animación!”

“¡Lanzamiento de un nuevo anuncio de animación visual! Espere con interés el informe de seguimiento"

El anuncio no confirmó específicamente si se trataba de una tercera temporada de anime o un proyecto derivado relacionado, como un segundo largometraje, y los detalles se revelarán en una publicación de seguimiento.

Sin embargo, los fanáticos pueden estar tranquilos sabiendo que el programa regresará de alguna forma, pero es posible que estén esperando un tiempo ya que el anuncio sugirió que la producción apenas estaba comenzando.

¿Cuándo se estrena KonoSuba temporada 3?

A menos que el estudio de animación Studio Deen haya estado trabajando en secreto en un lanzamiento sorpresa, lo más temprano que probablemente veremos la tercera temporada de anime es 2022, y tal vez incluso más tarde si el proyecto es de hecho un largometraje.

Será la pausa más larga de la serie hasta ahora: las temporadas uno y dos de KonoSuba se emitieron en Japón en enero de 2016 y enero de 2017 respectivamente, con la película ¡God’s Blessing on this Wonderful World! Legend of Crimson lanzada en agosto de 2019.

Trama de KonoSuba temporada 3

El anime KonoSuba sigue a Kazuma Satō, un niño que muere de un ataque al corazón después de salvar a una niña de un camión entrante. Sin embargo, tras su muerte, es transportado a un mundo similar al de un juego de rol (RPG), y pronto forma un grupo disfuncional que incluye a la diosa Aqua, la maga Megumin y el caballero Darkness.

Dado que las dos primeras temporadas y la película cubrieron los primeros cinco volúmenes de la serie de novelas ligeras , la tercera temporada de KonoSuba probablemente adaptará los volúmenes seis y siete.

Posibles spoilers de aquí en adelante, pero estos volúmenes muestran que Darkness se va para casarse con un señor, posiblemente rompiendo el grupo inadaptado de aventureros para siempre.

Kazuma vive cómodamente con el dinero de la recompensa a medida que se difunden las noticias de sus victorias contra el Rey Diablo. Esto pronto despierta el interés de The Crown, con la princesa Iris solicitando su ayuda para capturar al ladrón caballeroso Chris, que ha robado las riquezas del imperio.

Sin embargo, una escaramuza con el ejército del Rey Diablo termina en desastre, y Kazuma es exiliado en desgracia y separado de su grupo de confianza. El exjugador reencarnado tendrá que limpiar su nombre y descubrir una conspiración real de gran alcance.

La Verdad Noticias te comparte, que mientras lo anterior toma lugar, la tercera temporada probablemente también desarrollará la relación entre Kazuma y Megumin, que fue un enfoque clave de la película de 2019.

Tráiler de KonoSuba temporada 3

Todavía no habrá un avance de la tercera temporada de KonoSuba por un tiempo, pero este avance de la segunda temporada puede servir como un repaso. A continuación, te compartimos información del elenco.

Arnie Pantoja interpreta a Kazuma Satō. ¿Quién es Kazuma? El protagonista de la serie, Kazuma era originalmente un estudiante japonés que rutinariamente se saltaba la escuela para jugar videojuegos.

Sin embargo, después de morir en un accidente automovilístico, se reencarna en el Mundo de Fantasía, donde el ex jugador se une a la Diosa del Agua Aqua para derrotar al Rey Demonio y liberar a todas las personas oprimidas por su gobierno.

Faye Mata interpreta a Aqua. ¿Quién es Aqua? Adorado por Axis Cult, antes del Fantasy World, Aqua ayudó a guiar a los humanos al más allá. Reverencia la atención que recibe como una diosa y, aunque enérgica, puede enfadarse a menudo.

Sin embargo, es extremadamente poderosa como arcipreste e incluso puede resucitar personas, pero tiene estadísticas bajas en cuanto a suerte e inteligencia.

Erica Méndez interpreta a Megumin. ¿Quién es Megumin? Megumin es una archimaga de catorce años de la raza Crimson Demons, que es conocida por tener cabello castaño oscuro, ojos carmesí y magia poderosa.

Sin embargo, Megumin solo conoce un hechizo de explosión, que aunque es extremadamente poderoso también la incapacita después de un solo uso. Ella es la primera persona en unirse a la fiesta de Kazuma, y finalmente se enamora de él.

Cristina Vee interpreta a Darkness. ¿Quién es Darkness? El siniestro nombre Darkness es un cruzado de 18 años con poderosas estadísticas de ataque y defensa contrarrestadas por una falta de precisión.

Finalmente se reveló como la ex noble Lalatina Dustiness Ford, quien se convirtió en una cruzada en contra de los deseos de su influyente padre. Por otra parte, te recordamos que el anime KonoSuba realizó una exhibición especial en Tokio.

