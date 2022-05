KonoSuba Temporada 3 fecha de estreno

Konosuba: God's Blessing on this Wonderful World! regresará para una tercera temporada de episodios, y recientemente ha compartido su póster más nuevo junto con la confirmación de las primeras incorporaciones de elenco y personal para la nueva temporada. A continuación, te dejamos las actualizaciones de KonoSuba Temporada 3.

Los fanáticos estaban encantados de descubrir el verano pasado que había planes para continuar con la franquicia de anime KonoSuba con un nuevo proyecto, pero no fue hasta el año 2022 que obtuvimos algunos detalles nuevos sobre qué esperar.

Luego, finalmente se confirmó que este nuevo proyecto de anime presentado era en realidad una tercera temporada completa de la serie de anime. De igual forma, también se anunció el anime spin-off KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World.

KonoSuba Temporada 3 tráiler

Todavía no se ha dado ninguna información de lanzamiento oficial para la tercera temporada de KonoSuba, más allá de la confirmación de una tercera temporada para el anime de televisión.

Se confirmó que el director anterior Takaomi Kanasaki se desempeñará como director en jefe del nuevo estudio Drive (que es un estudio diferente al visto en las dos primeras temporadas y la película) con Yujiro Abe dirigiendo la serie, Makoto Uezu regresando para la composición de la serie y Koichi Kikuta regresa como diseñador de personajes.

Los cuatro principales del elenco también regresarán con Jun Fukushima como Kazuma, Sora Amamiya como Aqua, Rie Takahashi como Megumin y Ai Kayano como Darkness, todos confirmados para la nueva temporada hasta el momento. Puedes ver el nuevo póster de la temporada 3 de KonoSuba a continuación:

¿Cuántas temporadas tiene el anime de KonoSuba?

Visual de la tercera temporada de KonoSuba

KonoSuba tiene 2 temporadas de anime. Si querías ponerte al día con el anime de Konosuba antes de la tercera temporada y el estreno de la serie de anime derivada de Megumin, La Verdad Noticias te recuerda que ahora puedes encontrar las dos primeras temporadas y la transmisión de películas con la plataforma de streaming Crunchyroll.

Crunchyroll describe la serie como tal: "Después de un accidente de tráfico, se suponía que la vida decepcionantemente breve de Kazuma Sato había terminado, pero se despierta y ve a una hermosa chica frente a él”.

“Ella dice ser una diosa, Aqua, y le pregunta si le gusta ir a otro mundo y traer solo una cosa con él. Kazuma decide traer a la diosa misma, y son transportados a un mundo de fantasía lleno de aventuras, gobernado por un rey demonio”.

“Ahora Kazuma solo quiere vivir en paz, pero Aqua quiere resolver muchos de los problemas de este mundo, y el rey demonio solo hará la vista gorda por tanto tiempo..." Los fanáticos predicen que el anime KonoSuba Temporada 3 llegaría en algún momento de 2023-2024.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!