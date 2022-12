KonoSuba: ¿Cuándo podrás usar a Megumin dentro de Genshin Impact?

La comunidad del popular videojuego Genshin Impact sigue aumentando y ocurre lo mismo con la comunidad que se dedica a realizar mods “modificaciones” que termina encantando a los fans. En esta ocasión, un personaje muy popular de Konosuba! (Kono Subarashii Sekai ni Shukufu wo!) se sumará a los personajes disponibles.

Los mods de Genshin Impact se centran en modificar los diseños base de los personajes jugables, explicó Kudasai. Sin embargo, agregan que a veces las modificaciones son tantas que terminan por convertir al personaje en otro completamente diferente.

Dicho lo anterior, La Verdad Noticias ya informó sobre un mod de Kurumi Tokisaki de Date A Live para Genshin Impact. ¿Estás listo para descubrir un nuevo mod? Sigue leyendo para saber todos los detalles.

Nuevo mod de Konosuba! en Genshin Impact

Podrás usar a Megumin en el juego Genshin Impact.

La nueva modificación fue creada por Cybertron231. Se alteró el modelo de “Hu Tao, Directora de la Funeraria El Camino” para lucir casi idéntica a Megumin de Kono Subarashii Sekai ni Shukufu wo!

Según se describió en línea, “esta modificación fue solicitada a través de Discord, pero las texturas están un poco desaturadas para ajustarse mejor al aspecto de Megumin en el anime”.

Mod de Megumin en Genshin Impact por Cybertron231.

Después de todo, Genshin Impact es una franquicia sumamente celosa con sus productos y pocas veces o casi nunca se les ha visto colaborar con otra propiedad intelectual. Esto es algo muy diferente con el videojuego Fortnite, cuya popularidad se basa en sus crossover con populares animaciones japonesas como My Hero Academia y Attack on Titan.

¡Advertencia! No debes olvidar que “estos mods se instalan en servidores no oficiales del videojuego”, puesto que no querrás que HoYoverse te elimine tu cuenta. ¿Qué te pareció el mod de Megumin para Genshin Impact?

¿Cuántas temporadas de KonoSuba hay?

Existen dos temporadas de Kono Subarashii Sekai ni Shukufu wo!, disponibles para ver desde la plataforma Crunchyroll y con subtítulos en español. Ellos describen el programa como tal: “Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku y hikikomori que no suele salir de casa, pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida”.

La sinopsis continúa: “En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que acabará comenzando de cero como aventurero y acompañado de una diosa”.

