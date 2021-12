Kono Manga ga Sugoi 2022 revela su lista de ganadores

Llegó el momento de conocer a los ganadores de Kono Manga ga Sugoi 2022, publicación anual por Takarajimasha desde 2005 que presenta clasificaciones anuales y reseñas de manga más recomendados.

Según información de Somos Kudasai, los resultados de Kono Manga ga Sugoi 2022 se filtraron desde China Weibo. Los fanáticos encontrarán a títulos populares como Kaijuu 8-gou (Monster #8) en los primeros lugares. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos otra lista con los manga más vendidos en 2021.

Ganadores en Kono Manga ga Sugoi 2022

El manga one-shot de Tatsuki Fujimoto, Look Back, se llevó el primer lugar en la categoría de lectores masculinos de Kono Manga ga Sugoi 2022. Fujimoto hizo historia, ya que es la primera vez que un mismo autor se lleva este premio dos veces seguidas.

En 2020, Tatsuki Fujimoto ganó por el manga Chainsaw Man que también puedes leer en MANGA Plus. A continuación, te compartimos el listado completo de ganadores en Kono Manga ga Sugoi 2022:

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Darwin Jihen

10. Darwin Jihen (Darwin’s Incident), por Shun Umezawa: “La organización terrorista conocida como Alianza para la Liberación de los Animales (ALA) atacó un instituto de investigación biológica y rescató a una chimpancé embarazada”.

“Esa chimpancé dio a luz a un “humanzee” (mitad humano, mitad chimpancé) al que llamaron Charlie. Tras ser criado por padres humanos durante quince años, Charlie entra en su primer año de instituto. Allí conoce a la inteligente pero socialmente incomprendida Lucy”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Peleliu: Rakuen no Guernica

9. Peleliu: Rakuen no Guernica (Peleliu: Guernica of Paradise), por Kazuyoshi Takeda: “Shouwa 19 (1944), verano. Tamaru, un soldado que aspiraba a ser dibujante de manga, se encontraba en la isla de Peleliu al final de la Guerra del Pacífico. La isla era un paraíso cubierto de hermosos bosques y rodeado por un mar de arrecifes de coral”.

“También era un campo de batalla en el que 50.000 soldados de Japón y Estados Unidos se mataron entre sí. En aquella época, 40.000 soldados de élite estadounidenses invadieron el país en un intento de apoderarse del aeródromo, que se promocionaba como el mejor de Asia Oriental”.

“Una guarnición de 10.000 soldados japoneses recibió la orden de enfrentarse a los agresores y “aguantar a fondo” el ataque. ¿Por qué lucharon y qué tenían en mente en esta pequeña isla lejos de su patria? ¡Un registro de la verdad largamente olvidada de los jóvenes que vivieron en la época de la guerra!”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Trillion Game

8. Trillion Game, por Riichiro Inagaki y Ryoichi Ikegami: “Dos amigos, Haru y Gaku, conspiran para conseguir el dinero suficiente para tener lo que deseen en cualquier momento: un billón de dólares” ¿Qué piensas de los ganadores de Kono Manga ga Sugoi 2022 hasta ahora?.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Oshi no Ko

7. Oshi no Ko, por Aka Akasaka y Mengo Yokoyari: “Ai Hoshino, de dieciséis años, es una talentosa y bella idol adorada por sus fans. Es la personificación de una joven y pura doncella. Pero no es oro todo lo que reluce. Gorou Honda es un ginecólogo rural y un gran fan de Ai”.

“Por eso, cuando la idol embarazada se presenta en su hospital, está más que desconcertado. Gorou le promete un parto seguro. Lo que no sabe es que el encuentro con una misteriosa figura le causará una muerte prematura, o eso pensaba”.

Al abrir los ojos en el regazo de su querida idol, Gorou descubre que ha renacido como el hijo recién nacido de Aquamarine Hoshino-Ai. Con su mundo al revés, Gorou no tarda en aprender que el mundo del espectáculo está lleno de espinas y que el talento no siempre genera éxito. ¿Conseguirá proteger la sonrisa de Ai que tanto ama con la ayuda de un excéntrico e inesperado aliado?”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Sousou no Frieren

6. Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey’s End), por Kanehito Yamada y Tsukasa Abe: “El rey demonio ha sido derrotado y el grupo de héroes victoriosos regresa a casa antes de disolverse. Los cuatro -la maga Frieren, el héroe Himmel, el sacerdote Heiter y el guerrero Eisen- recuerdan su viaje de una década cuando llega el momento de despedirse”.

“Pero el paso del tiempo es diferente para los elfos, por lo que Frieren ve cómo sus compañeros van falleciendo lentamente uno a uno. Antes de su muerte, Heiter consigue endilgar a Frieren una joven aprendiz humana llamada Fern.

“Impulsada por la pasión de la elfa por coleccionar un sinfín de hechizos mágicos, la pareja se embarca en un viaje aparentemente sin rumbo, revisando los lugares que los héroes de antaño habían visitado”.

“A lo largo de sus viajes, Frieren se enfrenta poco a poco a su arrepentimiento por las oportunidades perdidas de establecer vínculos más profundos con sus camaradas ya fallecidos”. La lista de los ganadores en Kono Manga ga Sugoi 2022 continúa.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Tokyo Higoro

5. Tokyo Higoro (Tokyo Everyday), por Taiyou Matsumoto: “Un réquiem para los angustiados, perdidos y errantes en la vida de los mayores de 50 años”.

“Con Japón entrando en una nueva era, la historia se centra en Shiosawa, un antiguo editor de manga de una importante editorial. Tras jubilarse anticipadamente, se encuentra ahora preguntándose qué significa para él el mundo del manga: ¿es un trabajo, una forma de expresión o una amistad?”

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Dandandan

4. Dandandan, por Yukinobu Tatsu: “Después de ser rechazada agresivamente, Momo Ayase se encuentra enfurruñada cuando tropieza con un chico que está siendo acosado. Salvado por su imprudente amabilidad, el chico obsesionado con lo oculto intenta hablar con ella sobre intereses sobrenaturales que cree que comparten”.

“Rechazando sus afirmaciones, Ayase proclama que ella es, en cambio, una creyente de los fantasmas, iniciando una discusión entre ambos sobre cuál es el real. En una apuesta para determinar quién tiene razón, los dos deciden visitar por separado lugares relacionados con lo oculto y lo sobrenatural: Ayase visita lo primero y el chico lo segundo”.

“Cuando los dos llegan a sus respectivos lugares, resulta que ninguno de los dos estaba equivocado y que tanto lo oculto como los fantasmas existen. Esto marca el comienzo de la aventura de Ayase y el chico, que comparte nombre con el ídolo favorito de Ayase-Ken Takakura, mientras intentan arreglar los elementos surrealistas sobrenaturales y de ciencia ficción que les rodean para volver a una vida normal”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Kaijuu 8-gou

3. Kaijuu 8-gou (Monster #8) de Naoya Matsumoto. “Los monstruos grotescos, parecidos a Godzilla, llamados “kaijuu”, llevan muchos años apareciendo en Japón”. Anteriormente, informamos que el manga Kaiju No. 8 se publicará temporalmente en horario quincenal.

“Para combatir a estas bestias, una unidad militar de élite conocida como Cuerpo de Defensa arriesga su vida a diario para proteger a los civiles. Una vez que se mata a una criatura, los “barrenderos” -que trabajan bajo la Corporación Profesional de Limpieza de Kaijuu- se encargan de deshacerse de sus restos”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Chi Chikyuu no Undou ni Tsuite

2. Chi: Chikyuu no Undou ni Tsuite (About the Movement of the Earth), de Uoto: “El escenario es la Polonia del siglo XV. Era una época en la que las ideas heréticas llevaban a quienes poseían esa mentalidad a ser quemados en la hoguera por sus creencias”.

“Rafal, un niño prodigio, debe especializarse en teología, la asignatura más importante de la época, en la universidad. Sin embargo, un día se encuentra con un hombre misterioso, y ahora está estudiando una posible “verdad” en medio del pensamiento herético”.

Kono Manga ga Sugoi 2022 - Look Back

1. Look Back, por Tatsuki Fujimoto: “Ayumu Fujino, alumna de cuarto grado, dibuja regularmente mangas de cuatro paneles para el periódico de su escuela y es alabada por tener el mejor trabajo artístico de su clase. Un día, su profesor le pide que ceda uno de sus espacios de manga en el periódico escolar a un estudiante ausente llamado Kyomoto”.

“Cuando el manga de Kyomoto aparece junto al de Fujino, recibe grandes elogios por su detallado trabajo artístico, lo que hace que Fujino se ponga furiosa. Negándose a dejarse vencer por alguien que apenas va a la escuela, Fujino se dedica a aprender a crear mangas”.

“Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, su objetivo de eclipsar a Kyomoto parece cada vez más lejano, y Fujino, ahora en sexto curso, acaba por rendirse y deja de hacer manga. Llega el día de la graduación, y se le pide a Fujino que le entregue a Kyomoto su certificado de graduación”.

“Por casualidad, los dos acaban encontrándose cara a cara, y su inesperado encuentro acabará teniendo consecuencias mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría predecir”. Puedes ir a la fuente de Kono Manga ga Sugoi 2022 en Weibo aquí.

