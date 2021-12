Komi San wa Komyushou desu temporada 2 próximamente en abril de 2022

Se anunció una segunda temporada de Komi San wa Komyushou desu (Komi Can't Communicate) para abril de 2022. La primera temporada, que se emitió durante la temporada de anime de otoño de 2021, terminó recientemente con su episodio número 12.

El anime se basa en el manga de Tomohito Oda, que comenzó en 2016 y tiene 23 volúmenes de tankoubon a octubre de 2021. El manga ocupó el octavo lugar en el ranking de "Manga We Want to See Animado" en AnimeJapan 2021 y ocupó el primer lugar en AnimeJapan (Versión 2020 de la encuesta).

El manga se publica bajo el sello Shonen Sunday Comics y su anime se transmite como un original de Netflix. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el creador de My Hero Academia dibuja a la protagonista de Komi Can't Communicate.

¿Komi San wa Komyushou desu tendrá temporada 2?

Komi Can't Communicate regresará con una temporada 2

El anime Komi-san wa Komyushou desu confirmó tener una segunda temporada en producción. Esta temporada 2 se estrenará en abril de 2022, siendo parte de la temporada de anime-primavera 2022. Puedes encontrar la temporada 1 de Komi-san no puede comunicarse en este enlace a Netflix.

Equipo y elenco de Komi-san no puede comunicarse

El personal de la primera temporada incluye a Ayumu Watanabe (director de Children of the Sea) como director principal, Kazuki Kawagoe ( director de episodios de Ikebukuro West Park) como director, Deko Akao (El detective ya está muerto) como el compositor de la serie, Atsuko Nakajima (Tokio Ghoul: re diseñador de personajes) como el diseñador de personajes.

Masaru Satō (The Millionaire Detective Balance: UNLIMITED) como el director de arte, Yuki Hayashi (The Saint's Magic Power is Omnipotent) como el diseñador de color, Satoshi Namiki (The Aquatope on White Sand) como director de fotografía, y Yukari Hashimoto (Kakushigoto - Himegoto wa Nandesu Ka) como compositor musical.

OLM es la productora de animación. Mientras tanto, el elenco de Komi Can't Communicate incluye a Aoi Koga como Shouko Komi, Gakuto Kajiwara como Hitohito Tadano, Rie Murakawa como Najimi Osana, Rina Hidaka como Ren Yamai, Rumi Ookubo como Omoharu Nakanaka, Yukiyo Fujii como Himiko Agari.

Ami Maeshima como Makeru Yadano, Sarah Emi Bridcutt como Akako Onigashima, Kenji Akabane como Chiarai Shigeo, Yuuga Satou como Taisei Sonoda, Junya Enoki como Shousuke Komi y Maaya Uchida como Hitomi Tadano. Lo anterior fue compartido por el Twitter oficial de Komi San wa Komyushou desu.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!