Komi San wa Komyushou desu lanza tráiler con nuevo opening de la temporada 2

El nuevo tráiler de Komi San wa Komyushou desu Temporada 2 (Komi Can't Communicate Season 2) presentó la canción de apertura (opening) “Haru 100 Iro” de Miku Itou. Netflix transmitirá la serie el 7 de abril en Japón, mientras que el lanzamiento internacional aún no se ha determinado.

La primera temporada se emitió durante la temporada de anime de otoño de 2021 y la plataforma Netflix transmitió la serie. El anime se basa en el manga publicado en Shogakukan por Tomohito Oda, que comenzó en 2016 y tiene 24 volúmenes tankoubon a partir de enero de 2022. Se serializa en Weekly Shonen Sunday y se publica bajo la etiqueta Shonen Sunday Comics.

El personal retomará sus papeles con Ayumu Watanabe (director de Children of the Sea) como director en jefe, Kazuki Kawagoe (director de episodios de Ikebukuro West Park) como director, Deko Akao (The Detective Is Ready Dead) como el compositor de la serie, Atsuko Nakajima (diseñador de personajes de Tokyo Ghoul:re) como diseñador de personajes.

Masaru Satou (The Millionaire Detective Balance: UNLIMITED) como director de arte, Yuki Hayashi (The Saint's Magic Power is Omnipotent) como diseñador de color, Satoshi Namiki (The Aquatope on White Sand) como director de fotografía, y Yukari Hashimoto (Kakushigoto – Himegoto wa Nandesu Ka) como compositor de música. OLM es la productora de animación en Komi Can't Communicate Season 2.

Foto: Komi San wa Komyushou desu Temporada 2

VIZ Media describe el manga como: “El tímido Tadano es un estudiante normal total, y así es como le gusta. Pero todo eso cambia cuando se encuentra solo en un salón de clases el primer día de escuela secundaria con la legendaria Komi.

“Rápidamente se da cuenta de que ella no es distante, simplemente es súper tímida. ¡Ahora se ha propuesto ayudarla en su misión de hacer 100 amigos!” La Verdad Noticias te recuerda que Komi San wa Komyushou desu estrena su temporada 2 este abril.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!