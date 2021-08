Komi San wa Komyushou desu confirma el estreno de su anime en nuevo tráiler

La serie de manga original de Tomohito Oda, Komi San wa Komyushou desu (Komi Can't Communicate), ha ido creciendo constantemente en popularidad desde que comenzó su carrera en 2016, y la serie solo ha ganado más reconocimiento desde que comenzó su lanzamiento internacional oficial en 2019.

Ahora, la serie de comedia semi-romántica sobre el titular Komi, pronto obtendrá una gran audiencia nueva con el debut de su propia adaptación de anime este otoño de 2021. La Verdad Noticias te comparte más detalles del estreno a continuación.

Con el primer avance a principios de mayo, este nuevo avance promete que veremos el alcance completo de la serie en forma animada como uno de los estrenos de otoño de 2021. Los fanáticos esperan ver el anime Komi Can't Communicate en Crunchyroll, plataforma que celebra llegar a los 5 millones de suscriptores en agosto de 2021.

¿Cuándo sale el anime Komi San wa Komyushou desu?

El tráiler publicado en el canal de YouTube, SHOPRO, confirmó estrenar el anime el próximo 6 de octubre de 2021. Ayumu Watanabe de Mysterious Girlfriend X es el director en jefe del anime, Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst God) está dirigiendo la nueva adaptación para OLM.

Deko Akao se encargará de la composición de la serie y Atsuko Nakajima actuará como diseñador de personajes. Este nuevo tráiler también nos da nuestra primera muestra del tema final del anime, "Hikareinochi" interpretado por Kitri.

Elenco de voces en Komi Can't Communicate

Póster oficial del anime Komi Can't Communicate

Aoi Koga (quien también expresa notablemente a Kaguya Shinomiya en Kaguya-sama: Love is War) como la voz detrás de Komi Shoko. Gakuto Kajiwara (Asta in Black Clover) como la voz detrás de Tadano Hitohito.

Rie Murawaka (Ram en Re: Zero -Starting Life in Another World ) será la voz de Osama Najini. Aún no se ha anunciado oficialmente una licencia en inglés para la serie japonesa Komi San wa Komyushou desu. Te compartiremos más actualizaciones y las mejores páginas para ver anime.

