Komi-San wa Komyushou desu Temporada 2 celebra su Episodio 5 con ilustraciones

Según información de Kudasai, el Twitter oficial de Komi San wa Komyushou desu (Komi Can’t Communicate) compartió varias ilustraciones para celebrar el lanzamiento del Episodio 5 de la Temporada 2 (Episodio 17 en general).

Algunos de los ilustradores independientes que participaron en la celebración son “Mi (@9431116)“, “KACHIN (@kachin4649)“, y “그으리임 (@5eyo15)“. Recordemos que la temporada 2 de Komi Can’t Communicate se estrenó desde el 27 de abril en Netflix, mientras que el 6 de abril en la televisión japonesa.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte algunas de las hermosas ilustraciones que recibió el anime llamado Komi-san no puede comunicarse en Latinoamérica. Si deseas, puedes encontrar las publicaciones oficiales desde el Twitter oficial en este enlace.

Ilustraciones de Komi San Temporada 2 Episodio 5

El portal Kudasai recordó que la temporada 1 de Komi San se estrenó durante el otoño de 2021 y tuvo un total de 12 episodios. El sitio oficial de Netflix transmitió el anime con 2 semanas de retraso, mientras que el manga original de Tomohito Oda continúa su publicación en la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan.

La serie de anime fue dirigida y supervisada por Ayumu Watanabe. Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst God, Beyblade Burst GT) dirigió el anime en los estudios de animación OLM (Pokemon, Kenpuu Denki Berserk, Utawarerumono).

La escritura y supervisión de guiones estuvo a manos de Deko Akao (3D Kanojo: Real Girl, Akagami no Shirayuki-hime, Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou, Nazo no Kanojo X) y Atsuko Nakajima (Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma, Princess Princess, Sakamoto Desu ga?) diseñó a los personajes para su versión anime.

Temporadas de Komi San wa Komyushou desu

Netflix transmite 2 temporadas de Komi San wa Komyushou desu en su catálogo. El gigante de streaming describe el programa como tal: “En una escuela llena de personalidades únicas, Tadano ayuda a la tímida e introvertida Komi a alcanzar su meta personal: hacerse amiga de 100 personas”.

