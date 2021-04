Kodansha Manga Awards 2021 revela todas las series nominadas

La editorial japonesa Kodansha anunció el miércoles a los 13 nominados en tres categorías para su 45a edición anual de los Premios Manga. La editorial anunciará el ganador de cada categoría el 13 de mayo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista completa por categoría:

Nominados a Mejor Manga Shonen

Frieren: Beyond Journey's End (Sōsō no Frieren) escrita por Kanehito Yamada e ilustrada por Tsukasa Abe desde abril de 2020. Se trata de una serie de fantasía que ya ganó varios premios como el Manga Taishō de este año.

Fire Force (En'en no Shōbōtai) del mangaka Atsushi Ōkubo. El creador de esta serie de 2015 es conocido por el exitoso manga Soul Eater. De igual forma, Fire Force contó con dos temporadas de anime y en 2021 se espera la confirmación de una tercera temporada.

That Time I Got Reincarnated as a Slime (TenSura) del mangaka Taiki Kawakami. La serie inspiró una exitosa adaptación de anime que recientemente finalizó su segunda temporada en Crunchyroll. Los fanáticos pueden esperar más episodios en el futuro.

Blue Rock de Muneyuki Kaneshiro y Yūsuke Nomura. Serie de deportes, acción y drama que debutó en 2018. Al ser una obra centrada en el fútbol, una adaptación de anime podría impulsar a un público internacional.

Nominados a Mejor Manga Shoujo

Honey Lemon Soda de la mangaka Murata Mayu. Es una serie de romance, recuentos de la vida y de temática escolar. También cuenta con una adaptación live action japonesa que se estrenará el 9 de julio de 2021.

Defying Kurosaki-kun del mangaka Makino. Comenzó su publicación en 2014 y cuenta con una adaptación televisiva dirigida por Hayato Kawai en 2015. Más adelante inspiró una película live action titulada The Black Devil and the White Prince.

A Condition Called Love de la autora Megumi Morino en 2020. La creadora es conocida por el arte e historia en el manga Ohayou, Ibarahime (Wake Up, Bella Durmiente). Este contó con 26 capítulos en un total de 6 volúmenes recopilatorios.

A Sign of Affection (Yubisaki to Renren) del mangaka Suu Morishita. Comenzó su publicación en 2019 y actualmente cuenta con 17 capítulos divididos en 3 volúmenes. El manga sigue en publicación y mantiene un gran público dentro y fuera de Japón.

Nominados a Mejor Manga en General

I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die (Aono-kun ni Sawaritai kara Shinitai) de Umi Shiina. Serie de romance publicada desde diciembre de 2016. Resumen: “Yuri-chan y su novio Aono-kun tenían una relación perfectamente normal hasta que un día Aono-kun repentinamente "falleció".

Sweat and Soap (Ase to Sekken) de Kintetsu Yamada. Primero debutó como one-shot en enero de 2018 y se serializó ese mismo año en junio. La serie se encuentra entre los 15 mejores manga de comedia romántica para leer en 2020.

Futari Solo Camp (Solo Camping With Just the Two of Us) de Yūdai Debata publicada desde 2018 y con nueve volúmenes publicados en 2021. Resumen: La historia se centra en Gen Kinokura, un aficionado a la caravana en solitario de 34 años y Rei Kusano, de 20 años, que se convierte en su compañero de campamento.

Yuria's Red String (Yuria-sensei no Akai Ito) de Kiwa Irie. Resumen: El manga sigue a Irie, una bailarina de ballet de 50 años que se metió en el arte a través de su hermana hace mucho tiempo. Ahora vive una vida sencilla pero feliz enseñando manualidades y conviviendo con un marido escritor.

Foto: Tokyo Revengers - Manga

En los últimos años, Kodansha también otorgó un premio al "Mejor Manga Infantil", pero a partir de 2015, la editorial japonesa ha integrado a los nominados para esa categoría en las categorías Mejor Manga Shonen y Mejor Manga Shoujo.

En 2020, Tokio Revengers de Ken Wakui ganó el premio al Mejor Manga Shonen y en abril de 2021 debutará su adaptación de anime. Our Precious Conversations de Robico ganó como Mejor Manga Shoujo y The Blue Period de Tsubasa Yamaguchi fue el Mejor Manga en General.

