Kingdom: Todo lo que sabemos del próximo estreno de la cuarta temporada

Kingdom es un manga japonés escrito e ilustrado por Yasuhisa Hara, adaptado al anime televisivo por el estudio Pierrot. La historia es un manga seinen, típicamente hecho para hombres adultos jóvenes.

La serie de anime sigue la historia de Xin, un huérfano de guerra, ambientado en el período de los estados en guerra, y cómo lucha por convertirse en general y unifica a China por primera vez en 500 años.

"Kingdom" estrena su tercera temporada a principios de abril 2020

El anime de "Kingdom" se estrenó por primera vez en 2013. La temporada de debut fue recibida bastante bien, con críticas favorables, por lo que fue confirmada para otra temporada e inmediatamente regresó con la secuela al año siguiente de su estreno.

Sin embargo, la tercera temporada de Kingdom se enfrentó a un retraso terrible y finalmente regresó después de seis años para emitirse en abril de 2020. Por ello, los fans ya han comenzando a preguntarse por el destino de la cuarta temporada.

Estreno de la temporada 4 de "Kingdom"

Es difícil preguntarse sobre la próxima temporada de Kingdom, ya que la tercera temporada ha encontrado un obstáculo con la pandemia de coronavirus que provocó el cierre de estudios en todo el mundo.

La tercera temporada de Kingdom tuvo que detenerse a mitad de camino después del tercer episodio, debido a la situación de Covid-19. El equipo anunció el 27 de abril de 2020 que los estrenos televisivos de todos los episodios de la temporada 3 del anime se habían retrasado.

Después de esperar pacientemente durante seis años, los fanáticos han recibido este golpe final que retrasa aún más la tercera temporada del anime así como los planes para la cuarta temporada.

Con la tercera temporada retrasada, los fanáticos del anime continúan especulando sobre la posibilidad de una cuarta temporada. Aunque prácticamente no existe información al respecto, y dado que los productores no están en condiciones de hacer una declaración considerando que la tercera temporada no ha completado su emisión, las posibilidades son ilimitadas.

Sin embargo, según la popularidad de Kingdom, hay más posibilidades de que el programa regrese durante más temporadas cuando la situación se normalice.

¿Cuántos episodios tendrá el anime de "Kingdom"?

El manga de Yasuhisa Hara se ha estado publicando durante casi quince años. La primera temporada del anime solo adaptó 173 capítulos de los 624 capítulos. La segunda temporada se adaptó en una cantidad aún menor; solo 78 capítulos, mientras que se espera que la tercera temporada tenga un total de 96 capítulos.

Entonces, incluso con tres temporadas, hay mucho material y trama para mantener el anime en funcionamiento durante años y con Yasuhisa Hara confirmando que quiere mantener el manga en funcionamiento durante 100 volúmenes, Kingdom es un guión seguro y una historia.

Te puede interesar: Hunter x Hunter: Los mejores episodios según los fans

¿"Kingdom" ya está en tu lista de animes por ver? Dinos en los comentarios.