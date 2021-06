Kimetsu no Yaiba tendrá diferentes versiones de los personajes de Kimetsu Gakuen

La cuenta de Gematsu (YouTube) ha actualizado detalles sobre el videojuego para consolas de Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles y aquí se confirmó la llegada de personajes que pertenecen al mundo alternativo de Kimetsu Gakuen.

Kimetsu Gakuen también es conocido como Demon Slayer Academy y fue creado por Koyoharu Gotuge para sus páginas extras en el manga y anime original. Aquí se trasplanta al elenco de personajes a los tiempos modernos con mucha comedia, viviendo situaciones cotidianas normales en lugar de batallas a muerte.

The Hinokami Chronicles decidió incluir a algunos de estos personajes en su versión alternativa y también contarán con una estética secundaria que los fanáticos del anime disfrutarán. La Verdad Noticias te comparte más detalles del juego de Demon Slayer a continuación.

The Hinokami Chronicles y Kimetsu Gakuen

Así lucen Tanjiro, Nezuko y Giyuu en Kimetsu Gakuen

Algunos de los personajes de Kimetsu Gakuen confirmados en el juego de animación japonesa The Hinokami Chronicles son Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y Giyuu Tomioka. Estas versiones no solo son diferentes en apariencia, sino que también tienen diferentes habilidades.

En Kimetsu Gakuen la premisa básica, es que los personajes acuden a una misma escuela secundaria. Giyuu Tomioka es uno de los profesores, mientras que Tanjiro y Nezuko son estudiantes junto con Zentisu Agatsuma, Inosuke Hashibira y más.

¿Qué personajes llegarán al juego The Hinokami Chronicles?

Los personajes inluidos son Tanjiro Kamado (Respiración acuática), Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) y Murata.

¿Cuándo sale el juego de Kimetsu no Yaiba?

El videojuego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam en 2021 en Japón y Asia con voz en off y subtítulos en japonés e inglés. CyberConnect2 y Bandai Namco producen el juego.

