Kimetsu no Yaiba temporada 2: Fecha de lanzamiento, tráiler y más

¿Recuerdas el momento en que escuchaste "Gurenge" por primera vez y no paraste de reproducirlo? Bueno, no eres el único que ama la perfecta apertura de Kimetsu no Yaiba y es posible que no tengas que esperar demasiado antes de volver a escuchar uno.

La próxima temporada del exitoso anime Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer, finalmente está en camino y estamos aquí para contarles todo lo que necesitas saber antes de que llegue a tus pantallas.

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba

La próxima temporada de Demon Slayer se estrenará en algún momento del verano de 2021. La cantidad de episodios que tendrá aún no se conoce, pero podríamos suponer, basándonos en la primera temporada, que la segunda temporada tendrá veinte episodios o más.

Trailer de la temporada 2 de Demon Slayer

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el avance de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba se lanzó en febrero de 2021 y nos recordó a todos por qué nos enamoramos de la serie en primer lugar. Puedes ver el tráiler oficial a continuación.

Si eres nuevo en el fandom del anime o solo deseas volver a ver la respiración de agua de Tomioka Giyuu, los veintiséis episodios de Demon Slayer están actualmente disponibles para ver en Netflix.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.