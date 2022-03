Kimetsu no Yaiba inspira arte VIRAL de Rengoku demonio y Akaza Hashira

No es una subestimación decir que el Arco del Tren Mugen de Kimetsu no Yaiba conquistó al mundo. La adaptación cinematográfica batió récords en todo el mundo, especialmente, pero no sorprendentemente, en Japón, donde la película destronó a El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki como la película más taquillera del país.

El arco es notable en su introducción de Akaza, un poderoso demonio que se ubica en las Tres Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji. Mugen Train lo hace participar en una batalla épica con Kyojuro Rengoku, uno de los Hashira, donde Akaza reina victorioso.

Recientemente, apareció un nuevo fanart que representa a estos dos personajes, aunque con sus roles invertidos. La Verdad Noticias te recuerda que un cosplay de Akaza de Kimetsu no Yaiba se hizo viral por enseñar clases de matemáticas.

Foto: Ufotable / Akaza vs Rengoku en Kimetsu no Yaiba

Al igual que los demonios de rango superior, Demon Slayer Corps tiene su propia unidad de élite. Los Hashira, o Pilares, son un grupo de profesionales asesinos de demonios de primer nivel.

En situaciones en las que están involucrados demonios de rango superior, generalmente solo los Hashira pueden tener una oportunidad. Incluso entonces, no siempre salen victoriosos, como en el caso de Akaza vs Rengoku.

Fuente: @therealsketchyartist / Akaza Hashira vs Rengoku demonio

Lo mejor de este fanart creado por @therealsketchyartist en Instagram es su parecido de calidad con un póster real de Demon Slayer por el estudio de animación Ufotable, un testimonio de la habilidad del artista real.

El kanji vertical en la esquina inferior derecha dice "kokoro wo moyase" o "los corazones arderán" y está tomado de carteles de películas reales.

El dicho encaja mejor con el universo alternativo representado en este fanart, porque en lugar de que los corazones ardan de pasión como se pretendía originalmente, los corazones ahora arden como resultado del Demonio de las llamas (Rengoku) y su feroz ataque. En esta versión, parece que solo el Ice Hashira Akaza puede oponerse a Rengoku.

Mugen Train es solo uno de los muchos arcos de la increíble historia de Demon Slayer, y la verdadera joya es la batalla entre Flame Hashira y el demonio Upper Rank Three, una batalla que creó un tono diferente para la serie.

Con sus roles invertidos en el fanart, es emocionante preguntarse si la batalla habría terminado o no con el mismo resultado, o si Rengoku habría salido victorioso esta vez. De cualquier manera, esta representación de Rengoku como un demonio y Akaza como Hashira es brillante y atrae a todos los fanáticos del anime shonen Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer.

