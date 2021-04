Kimetsu no Yaiba demuestra el éxito de las películas canon

En octubre de 2020, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train (Infinity Train) se estrenó en los cines japoneses y rápidamente tomó por asalto a toda la industria cinematográfica japonesa. Si bien la película de anime aún no se ha estrenado en todo el mundo, la exageración se trasladó a otros países internacionales, generando un exitoso récord.

Demon Slayer: Infinity Train adapta el arco de Mugen Train del manga, por lo que es una visita obligada para cualquiera que esté al día con la serie de anime. La Verdad Noticias informó anteriormente que el largometraje de Ufotable es la temporada 1.5 del programa.

Seguir una historia dentro del manga hace que la película sea canónica, lo que antes era poco común. La mayoría de las películas adjuntas a una franquicia son simplemente un relleno o simplemente una historia paralela épica.

(Foto: Ufotable) Promocional de Kimetsu no Yaiba - Mugen Train

¿Existen películas canon de anime?

Existieron antes, como en el caso de Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shambala, que concluyó la serie de 2003 Fullmetal Alchemist, pero todavía eran una minoría. Tras el éxito masivo de Kimetsu no Yaiba, otras franquicias como Jujutsu Kaisen y Black Clover han anunciado películas canónicas.

Una película canónica adapta una historia del material original, convirtiéndola en una película en lugar de en parte de una temporada. En el pasado, las películas de anime eran principalmente historias secundarias y generalmente se daban a series más populares y de mayor duración como Dragon Ball y Naruto.

Estas películas muestran historias originales con el mismo elenco de personajes en una situación completamente nueva tanto para los espectadores de anime como para los lectores de manga. A menudo, se crean junto con el autor original del manga o la novela ligera para mantener la narrativa y el tono coherentes con la historia principal.

Al mismo tiempo, son un reloj divertido y opcional para comprender la historia más grande. Con la idea de que las películas de anime canónicas se vuelvan más populares, esto, por supuesto, creará más entusiasmo en torno a una película que luego se marcará como una visita obligada para seguir viendo una franquicia.

De esta forma se brindará a los fanáticos la oportunidad de experimentar la historia en un entorno cinematográfico con un sonido increíble, rodeados de otros fanáticos de la serie. Esto crea más ingresos en la taquilla para los estudios ya que, por lo general, uno no necesitaría ver una película de anime para comprender el resto de la franquicia si no es canon.

Con un estreno en cines, la película probablemente tendrá un presupuesto mayor, prometiendo una producción de mayor calidad. Además, si el arco que se está adaptando es corto, podría estar mejor representado en una película épica.

Por ejemplo, el arco de Mugen Train de Demon Slayer es bastante corto en el manga y funciona bien simplemente como una película para pasar a la serie la próxima temporada. Ufotable recibió mucha aceptación de los fanáticos y abrió paso a una segunda temporada de anime.

¿Dónde ver Kimetsu no Yaiba Mugen Train en México?

Los fanáticos que deseen ver la película de Kimetsu no Yaiba en México y Latinoamérica podrán hacerlo desde el 22 de abril de 2021. Esto fue posible gracias a Konnichiwa Festival y su evento cinematográfico que constantemente trae otros filmes de anime a la pantalla grande.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!