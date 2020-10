Kimetsu no Yaiba cierra su primer fin de semana en cine con $44 millones en Japón

Kimetsu no Yaiba cierra el fin de semana en taquilla con $44 millones en Japón

La película de Kimetsu no Yaiba, “Demon Slayer The Movie: Mugen Train”, un anime japonés de acción y aventuras, fue la película con mejor desempeño en el mundo este fin de semana.

Dado un estreno inusual el viernes 16 de octubre, en 403 pantallas, por los distribuidores Aniplex y Toho, la película ganó 12 millones de dólares en su día de estreno. Durante el período de tres días totalizó 44 millones de dólares, de 3,42 millones de admisiones.

Esto se compara con la recaudación de tres días de 30 millones de dólares para "Frozen 2", que terminó con 121 millones de dólares en Japón en 2019, y los $ 15,6 millones para "Weathering with You", el anime Shinkai Makoto que ganó en total 134 millones de dólares.

Esta cifra de tres días también supera los $36 millones obtenidos por "Confidence Man JP: Princess", la tercera película japonesa con mayores ganancias de 2020, en toda su carrera.

La puntuación llega a pesar de las medidas de seguridad pandémicas. Estos incluyen asientos espaciados que limitan las admisiones a aproximadamente la mitad de la capacidad normal.

Producida por Aniplex, Shueisha y Ufotable, la película de Kimetsu no Yaiba ha sido impulsada localmente por su material original, un cómic de Gotoge Koyoharu sobre un niño (Tanjiro Kamado) que se convierte en un asesino de demonios después de que su familia es asesinada y su hermana fuera secuestrada y poseída por demonios.

Apareciendo por primera vez en febrero de 2016, el cómic tiene actualmente casi 100 millones de copias circulando en ediciones de bolsillo y formatos digitales.

El manga de Kimetsu no Yaiba también inspiró un anime de televisión "Demon Slayer" que se desarrolló de abril a septiembre de 2019. Aniplex, que es propiedad total de Sony Music Entertainment Japan, ha estado distribuyendo esta serie en las plataformas Netflix, Amazon y Hulu.

La película de Kimetsu no Yaiba "Demon Slayer The Movie: Mugen Train" está programada para un lanzamiento en Norteamérica a principios de 2021, con Aniplex of America y Funimation distribuidos. Sin embargo, entre los territorios de ultramar, Taiwán obtendrá la película primero, el 30 de octubre, y otras le seguirán.