Kimetsu no Yaiba: Todo lo que sabemos de la segunda temporada de anime

Con gigantes como Black Clover, Shingeki no Kyojin y Jujutsu Kaisen fuera de la temporada primavera 2021, otras series de anime como Kimetsu no Yaiba anuncian su regreso en un futuro no tan lejano. ¡Así es! Demon Slayer continuará adaptando el manga de Koyoharu Gotouge este año.

La primera temporada de anime intrigó a la audiencia con su historia y gráficos. Su película Mugen Train fue un gran éxito en los cines internacionales. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en Japón.

Los fanáticos no pudieron tener suficiente de la serie. Durante un tiempo, los rumores han estado circulando en el mercado sobre el esperado lanzamiento de la temporada 2. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba.

¿Cuándo estrena la temporada 2 de Demon Slayer?

Según el anuncio oficial de Ufotable, la nueva adaptación del anime televisivo se lanzaría en 2021. Sin embargo, no se dio una fecha exacta para el lanzamiento de la temporada 2. Para mantener absortos a los fanáticos, la serie estrenó un primer tráiler.

Póster oficial de la temporada 2 (Ufotable)

¿Qué esperar en el anime Kimetsu no Yaiba 2?

El tráiler de la segunda temporada mostró al barrio rojo de Yoshiwara mientras el equipo de Tanjiro Kamado irrumpe para destruir a los demonios en el área. Se ve a mujeres misteriosas con túnicas viendo la inacción de los cazadores de demonios. También se mostró a una mujer con una sonrisa malvada.

Mirando el lenguaje corporal de la mujer, parece que está entre los demonios disfrazados a la perfección. Mientras tanto, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko y Tengen Uzui no pueden permitirse el lujo de bajar la guardia, ya que un ataque puede ocurrir en cualquier lugar.

¿Dónde ver el anime de Kimetsu no Yaiba?

Crunchyroll y Funimation tiene disponible la primera temporada de Kimetsu no Taiba; con subtítulos y diversos doblajes. De igual forma, se confirmó que Netflix agregará el anime en su catálogo a partir del jueves 1 de abril.

