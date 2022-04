Kimetsu no Yaiba Temporada 3 presenta tráiler oficial

La cuenta oficial del anime lanzó el tráiler de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc, la secuela de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc. La fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado.

Kimetsu no Yaiba Temporada 3 se anunció en febrero luego de la conclusión del Entertainment District Arc (Arco del Distrito Rojo), que comenzó en diciembre pasado. El director Haruo Sotozaki junto con el diseñador de personajes y director de animación en jefe Akira Matsushima regresan para la nueva serie.

La primera temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se estrenó en 2019. Le siguió la película Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Movie: Mugen Train en 2020, y luego la versión televisiva de Mugen Train que se estrenó en octubre de 2021. El anime es producido por el estudio de animación Ufotable.

Crunchyroll describe la primera temporada de Kimetsu no Yaiba como: “Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio”.

Visual de Kimetsu no Yaiba Temporada 3 / Foto: Ufotable

La sinopsis continúa: “Destrozado por los acontecimientos Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia”.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está basado en el manga de Koyoharu Gotouge, que se serializó por primera vez en 2016 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha y finalizó en 2020 con un total de 23 volúmenes tankoubon.

Gracias a información del sitio web oficial, ya tenemos el primer tráiler junto con los visuales de Kimetsu no Yaiba Temporada 3. Estos destacan a dos Hashiras: Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Demon Slayer celebró el tercer aniversario del anime con una fiesta especial.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!