Kimetsu no Yaiba Temporada 2 ¿Por qué es importante la sexta luna superior?

Kimetsu no Yaiba es una serie de manga de Koyoharu Gotouge. Fue serializado en Weekly Shonen Jump del 15 de febrero de 2016 al 18 de mayo de 2020, con 205 capítulos en 23 volúmenes. Su adaptación de anime por Ufotable confirmó una temporada 2 para algún momento de 2021 y aquí te revelamos los demonios que se suman a la serie.

¡Advertencia de spoilers! Lo siguiente en este artículo se adentra en momentos del manga que toman lugar después de la película Mugen Train. Los fanáticos solo de anime pueden leer la serie a partir del arco Distrito del Entretenimiento, donde dos miembros de los Doce Kizuki hacen su debut.

Los Doce Kizuki son las doce lunas demoníacas que sirven a Muzan Kibutsuji, el principal antagonista en Kimetsu no Yaiba. La temporada 2 de anime presenta a los hermanos Daki y Gyutaro. Ambos comparten el rango superior 6 en los Doce Kizuki.

Daki y Gyutaro en Kimetsu no Yaiba Temporada 2

Cuando Tanjiro Kamado junto con Inosuke y Zenitsu se infiltran (disfrazados de mujeres) en el Barrio Rojo, el Hashira del Sonido, Tengen Uzui, decide ir en búsqueda de sus tres esposas que trabajaban como espías en el lugar. El destino de los héroes se cruza con el de los hermanos Daki y Gyutaro, responsables de los asesinatos recientes.

Los miembros de los Doce Kizuki tienen un pasado trágico sobre su crianza en el Barrio Rojo, y tras convertirse en demonios, no han dejado de asesinar en nombre de Muzan. Su fuerza es asombrosa, ya que normalmente trabajan juntos para combatir a los Demon Slayers.

(Foto: Ufotable) Promocional de Kimetsu no Yaiba 2

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba pueden esperar las siguientes batallas en el anime: Tanjiro Kamado y Nezuko Kamado vs Daki. Seguido de Tanjiro y Tengen Uzui vs. Gyutaro, para finalizar con la batalla de Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira vs Daki.

