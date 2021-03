Kimetsu no Yaiba: Significado de los pendientes Hanafuda de Tanjiro

Kimetsu no Yaiba sigue a Tanjiro Kamado y su viaje como un asesino de demonios en una búsqueda para destruir a Muzan, el demonio que masacró a su familia y convirtió a su hermana pequeña, Nezuko, en un demonio.

Los fanáticos del popular programa de anime notaron que Tanjiro tiene algunas características memorables en su diseño. Una de ellas son los pendientes de Hanafuda que llevaba. Después de todo, esto se usó para que la gente supiera quién es Tanjiro.

Aparte de eso, parece que algunos personajes como Muzan saben algo más sobre dichos pendientes. ¡Advertencia de spoilers! Aquellos que vieron el anime sabrían que los pendientes fueron regalados por su padre. Esto podría significar que se transmitieron a diferentes generaciones, pero ¿hay otro significado detrás de esto?

Los pendientes Hanafuda en Kimetsu no Yaiba

Dado que los aretes fueron pasados a Tanjiro por su padre, podría simplemente significar que es un arete familiar que debe ser entregado a sus hijos. Pero lo que te hace pensar que este pendiente tiene un significado adicional es que todos sabemos que el padre de Tanjiro es un usuario de Breath of the Sun.

Entonces, ¿por qué se lo dio a Tanjiro ? Si buscaste el significado de Hanafuda, significa jugar a las cartas de flores. Con solo mirar los pendientes, se pueden comparar a un talismán con su diseño y vaya que es un artículo muy codiciado por cosplayers.

Los pendientes representan un poder que el mismo Muzan teme

Aparte de Tanjiro, Yoriichi Tsugikuni también tenía los mismos pendientes. Si no lo conoces, es el primer usuario de Breath of the Sun. Esto conecta el hecho de que el padre de Tanjiro es un usuario de este estilo de respiración, lo que podría significar que los pendientes deben significar eso.

El manga de Demon Slayer también mostró una conexión entre Tanjiro y la familia de Tsugikuni, lo que profundiza el significado de los pendientes. Otro hecho notable es que no todos en la familia pueden usar los mismos aretes.

Nezuko no está usando uno. El hermano mayor de Yoriichu Tsugikuni tampoco lleva los pendientes. Agregue estos a las observaciones de arriba, podemos concluir que solo los usuarios de Breath of Sun tienen los aretes.

También hubo un flashback en el que el padre de Tanjiro lo convence de pasar los pendientes y la Danza Hinokami Kagura a la siguiente generación. Pero, ¿qué piensas de estos pendientes en el universo Kimetsu no Yaiba? La Verdad Noticias recuerda que podrás ver una segunda temporada de anime en algún momento de 2021.

