Kimetsu no Yaiba: Revelan nuevos detalles de la película en el NYCC 2020

Kimetsu No Yaiba fue un éxito sorpresa desde su estreno. Aunque el manga en el que se basó se publicó en la popular revista de antología de cómics, Weekly Shonen Jump junto con otras series como My Hero Academia y One Piece, no tuvo tantos seguidores como algunas de las series de anime más conocidas.

Desde que salió al aire el anime de Kimetsu No Yaiba, sin embargo, todo cambió, quizás más ejemplificado por el manga que ahora ha vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo, aproximadamente cuatro veces las ventas de My Hero Academia, y casi igual a Attack on Titan (aunque en 22 volúmenes en comparación con el actual Titan cuenta de 31).

Demon Slayer: Infinity Train, primera película del anime, será estrenada en 2021

¿Qué sabemos de película de Kimetsu No Yaiba?

El viernes, durante el panel del largometraje de Kimetsu No Yaiba en el NYCC Metaverse 2020, Chris Han de Funimation y Anthony Foronda de Aniplex of America discutieron la serie de anime y lo que la hizo resonar en los espectadores.

También dieron una pista de lo que los fanáticos deberían esperar ver en la película, y algunas noticias sobre cuándo los fanáticos norteamericanos podrían verla.

La serie de anime se desarrolla en Japón durante un tiempo no especificado durante la era Taisho (aproximadamente en algún momento entre 1912 y 1926), y sigue a los hermanos Tanjiro y Nezuko Kamado. Tanjiro, al regresar de vender carbón para ayudar a llegar a fin de mes para su familia, los encuentra a todos asesinados por un demonio excepto por su hermana Nezuko, que se ha convertido en un demonio.

Los dos viajan juntos, buscando una manera de devolver a Nezuko a su forma humana, lo que lleva a Tanjiro a unirse a un grupo secreto de espadachines asesinos de demonios. Los cazadores usan técnicas especiales de respiración que les permiten imbuir sus armas con propiedades elementales para matar demonios normalmente imposibles de matar.

La empatía que Tanjiro muestra no solo por otras personas, sino también por los demonios, fue un aspecto que se mencionó con frecuencia en el panel en cuanto al atractivo del programa y de Tanjiro como protagonista. Con Anthony diciendo: "No vemos mucha empatía en los héroes de shounen, y lo vemos con él".

Aunque Tanjiro es parte de un grupo que mata demonios, todavía se las arregla para seguir siendo empático al ver a sus objetivos como algo más que monstruos. Algo que supusieron podría venir un poco de que su hermana se convirtió en un demonio, que si puede abstenerse de matar humanos para sobrevivir, entonces podría haber otros como ella. Y así, en cierto sentido, no actúa para matarlos, sino para liberarlos de este terrible camino en el que terminaron.

Han y Foronda también hablaron sobre la hermosa animación del programa del estudio ufotable (pronunciado como tabla U.F.O.). Chris describió el atractivo de la animación del programa como GIF animados que le gustaría ver en un museo de arte.

“[Los millennials] anhelan poder ir a un museo de arte y ver como GIF en movimiento, como en imágenes y pinturas en marcos. Es como ver eso como una serie de anime. Y creo que ahí es donde Ufotable lo saca del parque".

Revelan fecha de estreno de la película

Terminaron el panel discutiendo Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, también conocido como Demon Slayer: Infinity Train, que se lanzará en Japón el próximo viernes 16 de octubre, llegará a los cines norteamericanos a principios de 2021.

Mugen Train, a diferencia de muchas películas de anime para series de larga duración, continúa la historia de la serie. La película ve a Tanjiro y sus amigos ayudando a uno de los espadachines más fuertes de los doce en el cuerpo de Kimetsu no Yaiba, la llama hashira Kyojuro Rengoku, en la investigación de las misteriosas desapariciones de personas de un tren.

Lo que hace que se crucen con Enmu, uno de los 12 guardias de élite del principal antagonista y señor demonio Muzan Kibutsuji, que ha convertido el tren en su coto de caza personal. Enmu fue visto brevemente al final de la serie de anime cuando Muzan amonestó a los seis inferiores después de que uno de los suyos fuera derrotado.

La serie de anime de 26 episodios está actualmente disponible en Crunchyroll y Funimation. También hay un lanzamiento en Blu-ray de los primeros 13 episodios a la venta ahora.

