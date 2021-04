Kimetsu no Yaiba: ¿Qué sucede en el final extendido del manga?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers masivos sobre el final de Kimetsu no Yaiba en su serie original de manga. La obra fue creada por Koyoharu Kotouge y actualmente se encuentra en producción de su segunda temporada de anime.

Demon Slayer tuvo uno de los finales más sorprendentes de la serie reciente de Shueisha, porque aparentemente salió de la nada durante el apogeo del debut del anime. Sin embargo, su capítulo final fue el que dejó a los fanáticos sin palabras.

¿Cómo termina Kimetsu no Yaiba?

En lugar de centrarse en Tanjiro Kamado y cómo los demás habían vivido sus vidas después de la derrota de los demonios, el capítulo final de Kimetsu no Yaiba saltó generaciones hacia el futuro y siguió las reencarnaciones de nuestros favoritos de la serie principal.

Hijos de los personajes principales en Kimetsu no Yaiba (Foto: Shueisha)

Desafortunadamente, esto significó que el final fue un poco insatisfactorio debido al corte duro de estos nuevos personajes en el capítulo final. Dejó muchas preguntas aún por responder, y aunque hubo muchas implícitas a través de las reencarnaciones, simplemente no hubo una conclusión suficiente para el equipo principal.

Con el lanzamiento del volumen final de la serie en Japón, Koyoharu Gotouge extendió un poco el capítulo final. Aquí finalmente se explicó con quién se casó cada personaje principal; algo que era casi obvio con las nuevas generaciones pero que aún así recibió más atención.

La extensión al final se enfoca en agregar nuevo material a las dos últimas páginas del capítulo 204 del manga. Cuando Tanjiro y Nezuko encuentran el camino de regreso a casa, pueden ver a los espíritus de su familia perdida a su alrededor para una catarsis emocional adicional.

Tanjiro tiene un momento de reflexión mientras agradece a todos los que los ayudaron a llegar a su final feliz, y limpian su antiguo hogar junto a Inosuke y Zenitsu, como se ve a través de breves paneles en el capítulo.

Pero la mayor diferencia es el final que obtienen todos los demás supervivientes. Breves destellos de Giyu Tomioka, Sanemi Shinazugawa y la familia Kyojuro viven en paz. Luego, las páginas finales de este nuevo final crean más un puente entre el capítulo 204 y el salto en el tiempo generacional en el capítulo 205.

Tanjiro y Kanao en el capítulo 204 de Demon Slayer (Foto: Shueisha)

Final extendido de Kimetsu no Yaiba

Sumihiko Kamado (el joven que es la versión reencarnada de Tanjiro) sueña con esas generaciones de hace mucho tiempo, y a través de esto confirma que Tanjiro y Kanao Tsuyuri de hecho se convirtieron en pareja, como se implica a través de sus generaciones futuras.

Las notas especiales de Gotouge también confirman que Nezuko y Zenitsu se convirtieron en pareja junto a Inosuke y Aoi Kanzaki. Con algunas palabras finales de despedida de cada uno de los Hashira caídos (que luego reencarnaron en este tiempo más pacífico) también pusieron más un sello en esta versión extendida del final.

La página final luego ve a Tanjiro tomados de la mano de Nezuko, Kanao, Inosuke y Zenitsu mientras miran hacia un futuro más brillante. Entonces, si bien están sucediendo muchas cosas en esta nueva versión del final, su enfoque principal es proporcionar una mejor transición al salto de tiempo en el capítulo final.

Es una especie de repetición completa de ese final y no elige mostrar gran parte del tiempo de reencarnación, sino que se enfoca en el equipo principal como muchos fanáticos de Kimetsu no Yaiba esperaban. Nota: Este capítulo extendido no ha recibido un lanzamiento oficial internacional al momento de escribir este artículo.

