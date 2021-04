Kimetsu no Yaiba: ¿Puedes nombrar estos 5 personajes secundarios?

El anime shonen Kimetsu no Yaiba generalmente está lleno hasta el borde de personajes secundarios, convirtiéndolos en amigos importantes para nuestros protagonistas o incluso como obstáculos que deben superar.

Si bien Demon Slayer solo puede tener una temporada en su haber hasta ahora, ya ha presentado una gran cantidad de personajes secundarios interesantes para que los fanáticos se enamoren.

Para celebrar a esos personajes secundarios, La Verdad Noticias te comparte un cuestionario de trivia que pone a prueba tu memoria, ya que te pedimos que nombres incluso los personajes más oscuros que el programa Kimetsu no Yaiba ha presentado hasta ahora.

Así que prepárate para ver si puedes nombrar a estos 5 personajes secundarios de Demon Slayer (respuestas al final). Y si te gusta este cuestionario, recuerda que otros de nuestros artículos te comparten desde curiosidades que debes saber, homenajes de cosplay y las últimas actualizaciones sobre la serie de Kohoyaru Gotouge.

1 - El hermano mayor secuestrado en Drum House

El hermano mayor que más tarde rescata Tanjiro

a) Shoichi

b) Kiyoshi

c) Oiski

d) Teruko

2 - Un conocido vendedor ambulante de udon

Vendedor ambulante de udon que convive con los hermanos Kamado

a) Gen

b) Toyo

c) Shin

d) Ozaki

3 - Miembro de la brigada de limpieza

Un miembro de la brigada de limpieza que rescata a Tanjiro Kamado

a) Temple

b) Naho

c) Narra

d) Goto

4 - El demonio en el Infinity Castle

Solo se ve brevemente en el Infinity Castle tocando el Biwa

a) Susamaru

b) Obanai

c) Labibe

d) Nakime

5 - La anciana educada que alberga Demon Slayers

Una anciana bajita que alberga a Inosuke, Tanjiro y Zenitsu

a) Hisa

b) Kyogi

c) Ikuko

d) Kimetsu

¿Dónde ver el anime Kimetsu no Yaiba?

El exitoso programa de estudio Ufotable se encuentra disponible en la plataforma de Crunchyroll, Funimation, y más recientemente, en Netflix. El anime tiene varias opciones de subtítulos y doblajes que te permiten disfrutar el universo de Tanjiro Kamado desde cualquier parte del mundo.

De igual forma, los fanáticos pueden leer el manga de Kimetsu no Yaiba en el sitio oficial de VIZ Media, Shonen Jump y la aplicación MANGA Plus de Shueisha. El éxito de Demon Slayer continúa registrando nuevos récords en taquilla con su primera película de anime que adapta el arco Mugen Train.

Respuestas: 1 (b), 2 (b), 3 (d), 4 (d), 5 (a)

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!