Kimetsu no Yaiba: ¿Por qué la cicatriz de Tanjiro cambia de forma?

¡Advertencia! La Verdad Noticias hablará spoilers importantes de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba y el capítulo 129 del manga.

La cicatriz de Tanjiro en Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer presenta una pregunta sutil a los espectadores en forma de lo que parece ser una cicatriz en la cabeza de Tanjiro, que se transforma en la temporada 1 a otra marca por completo. Algo que debes saber es que está ligada a sus habilidades de cazador de demonios.

A diferencia de la evolución de las habilidades físicas del protagonista, que se explican de forma rutinaria a lo largo de la serie, esta marca cambiante no se aborda por completo. Si el anime de Kimetsu no Yaiba es fiel al manga, no se hará referencia a la marca durante algún tiempo.

Las dos formas de la marca de Tanjiro (activa-inactiva)

Inicialmente, parece que esta marca es una cicatriz en la parte superior derecha de la cabeza de Tanjiro, explicada en el manga más adelante como lo que él cree que es una cicatriz que recibió como resultado de salvar a su hermano de una tetera hirviendo que caía.

Como tal, el hecho de que su cicatriz cambie en el episodio 4 después de ser aplastado contra un árbol por el Demonio de la Mano, parece mostrar que la marca cambia porque este incidente empeora la cicatriz; ya que se muestra sangre goteando desde este lugar. ¡Pero esto no tiene sentido visual!

En cambio, vale la pena considerar que esta marca nunca fue en realidad una cicatriz, sino que siempre fue la de una Marca de Demon Slayer, algo similar a las marcas que se ven en varios demonios de la serie.

Estos son similares en el sentido de que denotan un poder significativo en aquellos marcados con ellos, aunque para los demonios este poder a menudo se obtiene a través de medios que no son los suyos, como recibir cualquier cantidad de sangre del villano principal de la serie, Muzan Kibitsuji.

En el programa, el padre de Tanjiro, Tanjuro Kamado, se muestra exactamente con la misma "cicatriz" en la cabeza que su hijo, y parece poco probable que la explicación de esto sea que ambos tuvieron exactamente el mismo incidente de cicatrización con una tetera hirviendo.

Como tal, está claro que se trata de un rasgo heredado y no el resultado de un desafortunado accidente. Si Demon Slayer continúa siguiendo los pasos de la trama del manga original, esto no solo se hará más evidente, sino que la Marca se convertirá en un aspecto mucho más importante de la trama por varias razones.

Por ahora y para evitar spoilers, vale la pena señalar que esta marca es más importante que solo una cicatriz que se ve bien. Ya que el atractivo visual de Kimetsu no Yaiba y la atención a los detalles de la trama tienden a ir de la mano.

