Kimetsu no Yaiba: Mugen Train recupera los primeros lugares en taquilla

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train vendió alrededor de 97.000 entradas por 162.614.700 yenes (alrededor de 1,5 millones de dólares) en la taquilla japonesa durante el fin de semana del 6 al 7 de marzo.

Si bien fue el número 2 en la cantidad de boletos vendidos para el fin de semana, fue el número 1 en yenes ganados sobre el siguiente contendiente, “I Fell in Love Like A Flower Bouquet”. Después de 21 fines de semana, su último total de fin de semana no disminuyó, pero aumentó un 4,5% con respecto al fin de semana anterior.

La película de Kimetsu no Yaiba ha vendido un total de 27,87 millones de billetes y ha ganado un total acumulado de 38.446.447.150 yenes (unos 352,2 millones de dólares estadounidenses). A continuación, La Verdad Noticias te comparte las ganancias del anime en cines del extranjero.

Ganancias de Kimetsu no Yaiba en cines

Película de Kimetsu no Yaiba también es considerada al Oscar

En su segundo fin de semana en Australia, la película de Tanjiro Kamado ganó un 70% menos que su primer fin de semana con un segundo fin de semana bruto de AU $564,342 (alrededor de US $432,000). La película ganó AUS $1,86 millones (aproximadamente US $1,44 millones) en su primer fin de semana en el país australiano.

En Corea del Sur, la película de anime ocupó el tercer lugar en su sexto fin de semana, vendiendo 88.000 entradas. Ahora ha vendido un total acumulado de 1,05 millones de entradas en el hogar del K-Pop, y es la única segunda película de este año que supera el millón, después de Soul (Pixar).

Después de 12 semanas consecutivas en el puesto número 1 en la taquilla de Japón, Demon Slayer cayó al puesto número 2 durante el fin de semana del 9 al 10 de enero, su fin de semana número 13.

La película de Ufotable volvió a ocupar el puesto número 1 en su fin de semana 14 y 15, cayó al puesto número 2 en su fin de semana 16 y se mantuvo en el puesto número 2 en su fin de semana 17. Finalmente, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ocupó el puesto número 3 en sus fines de semana 18 y 19, antes de volver al puesto número 2.

