Kimetsu no Yaiba: Mugen Train obtiene clasificación “R” en los Estados Unidos

Kimetsu no Yaiba ha estado emocionando a los fanáticos extranjeros con su película, desde el éxito de taquilla que vivió Japón el otoño pasado. Ahora, un anuncio confirmó que Demon Slayer: Mugen Train llegará a los cines en América del Norte el próximo mes, y tendrá una calificación muy alta.

Hoy temprano, el equipo detrás de la película de anime confirmó que traerá Mugen Train a los Estados Unidos el próximo 23 de abril. El largometraje de Ufotable se proyectará tanto en IMAX como en 4DX para un regalo especial, pero hay una trampa.

¿Cuál es el problema? La Verdad Noticias te informa que la película de Kimetsu no Yaiba obtuvo una calificación R debido a su "violencia e imágenes sangrientas". Después de todo, recordemos que su manga original creado por Koyoharu Gotouge es de fantasía oscura y horror.

Nuevo tráiler de Demon Slayer: Mugen Train

Esta revelación no es demasiado sorprendente para cualquiera que sepa sobre Kimetsu no Yaiba. La franquicia shonen no es abiertamente sangrienta, pero se inclina hacia la violencia la mayoría de las veces. Así es la vida de una historia sobrenatural relacionada con los demonios.

Aún así, esta calificación R evitará que los fanáticos menores de edad vean a Demon Slayer en los cines sin estar acompañados por alguien mayor de edad. Esto probablemente afectará el total de taquilla en los Estados Unidos, pero eso no es un problema dado la cantidad de dinero que Mugen Train ha ganado hasta ahora.

Naruto y Dragon Ball hacen todo lo posible para evitar una clasificación restringida. Aún así, otras series como Vampire Hunter D, Ninja Scroll, Ghost in the Shell y Akira llegaron a los cines con esa calificación.

Entradas a la venta el 9 de abril - @DemonSlayerUSA (Twitter)

A estas series les fue bien a pesar de tener una calificación R, y estamos seguros de que Kimetsu no Yaiba hará lo mismo. Finalmente, se confirmó que el lanzamiento digital de la película será el 22 de junio. Mientras que la segunda temporada de anime llegará en algún momento de 2021.

