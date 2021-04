Kimetsu no Yaiba: Mugen Train: ¿Qué dicen las primeras reseñas?

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train entró en la historia después de estrenarse en Japón a fines de octubre de 2020 luego de recaudar más de 350 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana, superando a varias películas de Hayao Miyasaki en el camino.

Ahora, más de medio año después de su estreno local, Mugen Train finalmente fue lanzada en los Estados Unidos, llamando drásticamente la atención de los fanáticos del anime de Funimation.

La pregunta sobre la mesa es si vale la pena tanto ruido, y por lo que La Verdad Noticias ha podido saber de las primeras reseñas, todo parece indicar que no es una exageración y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train es un éxito arrasador.

¿Qué veremos en Mugen Train?

Kimetsu no Yaiba nos dejó en suspenso después del final de su primera temporada, y Mugen Train llega para retomar los sucesos inmediatamente después de ese punto culminante mientras esperamos el estreno de la segunda temporada.

El protagonista de la serie Tanjiro Kamado, sus cohortes de asesinos de demonios Zenitsu e Inosuke, y su hermana Nezuko, poseída por demonios pero pacificada, corren para ayudar al asesino de demonios de rango superior Kyojuro Rengoku, también conocido como Flame Hashira, en la investigación de la desaparición de 40 personas. a bordo del misterioso tren Mugen. (Mugen significa "Infinite" en japonés, pero esto no tiene nada que ver con Infinity Train).

La película de Kimetsu no Yaiba se convirtió en la más taquillera en la historia de Japón.

Más que una simple continuación de la trama general de la serie, la película se basa directamente en un arco del manga original de Koyoharu Gotouge y pretende ser un puente canónico entre los eventos de la temporada 1 y 2.

Esto en sí mismo es novedoso: las franquicias populares de anime cuentan con una o más películas de largometraje, que tienden a ser historias secundarias divertidas y no canónicas y más centradas en escenarios de "qué pasaría si". Por lo general, las películas de franquicias de anime permiten una experimentación más flexible en términos de animación y caracterización.

Para los iniciados de Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train asume que el espectador ya conoce los sucesos de la primera temporada, por lo que no se toma tanto tiempo para exponer la vida de los personajes, contra quién luchan y sus motivaciones para hacerlo. La película no explora lo que significa ese extraño tatuaje de kanji de "Rango inferior 1" en sus ojos, aparte de la implicación obvia de que (1) son un demonio y (2) están dispuestos a matar a los asesinos de demonios.

Aunque lo anterior pueda sonar como un golpe contra la historia, el atractivo de Kimetsu no Yaiba sigue intacto, pues al parecer incluso sin tanta exposición la película está destinada a ser un éxito total gracias a sus peleas de espadas y escenas de acción animadas en 3D.

En última instancia, lo que hace que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train sea una gran película, además de ser una adaptación perfecta y una continuación intersticial de la serie de anime, es que se centra en lo que hace que su elenco principal de personajes funcione. y encapsula ese atractivo en escenas memorables y destacadas.

