Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen es la mejor película de 2020

Demon Slayer ha hecho lo imposible. Por primera vez en el cine moderno, una película que no es de Hollywood se ha apoderado de la taquilla mundial y gracias a sus lanzamientos en curso, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen ha encabezado la taquilla de 2020.

Este hito se produce después de que la mejor película hiciera su debut en Occidente, y Tanjiro Kamado todavía se está recuperando del éxito. Los fanáticos acudieron a la pantalla grande durante la pandemia de COVID-19 respetando las normas sanitarias y de esta forma convirtieron su anime favorito en un completo éxito mundial.

La Verdad Noticias te recuerda que la franquicia está basada en el manga de Koyoharu Gotouge y dado su éxito en cines, esta regresará con una segunda temporada de anime en algún momento de 2021. Aunque no tenemos fecha exacta para la temporada 2, sí tenemos un tráiler y póster oficial con el Pilar del Sonido, Tengen Uzui.

Ganancias de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen

Kimetsu no Yaiba es el rey en taquilla de 2020

La película ha ganado 474,6 millones de dólares hasta la fecha. Este total se desglosa a $435 millones en todo el mundo. Según lo informado por The Numbers, el rastreador de taquilla ha colocado a Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen en la cima de la taquilla mundial de 2020.

Este gran récord viene después de que Demon Slayer: Mugen Train superó a un éxito de China en 2020. The Eight Hundred ocupó el primer lugar durante algún tiempo, ya que ganó $ 472.6 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero, como se esperaba, Tanjiro pudo reducir el éxito de taquilla chino.

Ahora, el héroe del anime se ha convertido en el número uno, y el récord de 2020 marca el primero en el cine. Este récord muestra cuán grande se ha vuelto el mundo de la animación japonesa y solidificó el lugar de Demon Slayer como pionero.

Después de todo, la película de estudio Ufotable y la creadora Koyoharu Gotuge derrotó a El Viaje de Chihiro con facilidad en la taquilla mundial, junto con Your Name de Makoto Shinkai. Ahora, Mugen Train es la película de anime más taquillera a nivel mundial y será difícil de superar.

Ver Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Los fanáticos pueden ver la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Train en cines o bien esperar el lanzamiento oficial en formato digital y Blu-ray el próximo 16 de junio de 2021. Otros sitios no oficiales como AnimeFLV tienen la película, pero lo mejor es ver el anime desde plataformas oficiales.

Si aún no has visto Demon Slayer, puedes encontrar la temporada uno en Netflix, Crunchyroll y Funimation. En cuanto al manga, este es publicado por Viz Media y se puede leer un capítulo extra sobre Rengoku Kyojuro para la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen en MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!