Kimetsu no Yaiba: Koyoharu Gotouge lanzará una nueva precuela de Rengoku

Kimetsu no Yaiba está programado para llegar a los cines por primera vez a partir de octubre en Japón, bajo el título de Demon Slayer: Mugen Train, y aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento en Norteamérica, la creadora de la franquicia promete una historia precuela para la película.

Así es, la mangaka Koyoharu Gotougue prometió una precuela que se centrará en un recién llegado Rengoku al Demon Slayer Corps. Recordemos que su manga original ha vendido más de 100 millones de copias alrededor del mundo y ahora su obra centrada en Kyojuro vendió 4.5 millones de copias. ¡Vaya buena racha!

Los fanáticos japoneses tendrán la oportunidad de aprender más sobre este espadachín “Hashira de la Llama”, que será una parte fundamental en la primera película de la franquicia; ya que él se encuentra en el mismo tren que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

Sobre Rengoku Kyojuro en Demon Slayer

Rengoku hizo una aparición en la primera temporada del anime cuando se presentó a los 9 Hashira o Pilares por primera vez todos juntos, estos son los asesinos de demonios más fuertes del Demon Slayer Corps. No hace falta decir que su papel en la franquicia se ampliará exponencialmente con el próximo filme.

No estamos seguros de cuál será la historia que gira en torno a Rengoku en este punto, pero considerando que la misma Koyoharu Gotoge escribirá personalmente esta nueva historia de precuela que llegará a los cines japoneses junto con la película, estamos seguros que será algo digno y genial de leer.

Rengoku Volume 0, contará la historia de la primera misión de Rengoku como un asesino de demonios, seguramente manteniendo la acción contundente que hemos visto en Tanjiro, Nezuko y los otros personajes de Kimetsu no Yaiba en la primera temporada de anime que ha ayudado a impulsar esta serie Shonen.

Foto: Ufotable

La primera temporada de Demon Slayer aterrizó en 2019, lo que ayudó a la franquicia Shonen a convertirse fácilmente en una de las series de anime más populares del mundo actual. Está claro que el trabajo de Koyoharu Gotoge ha crecido con su público y todo en un corto periodo de tiempo.

Aunque la historia de la serie ha llegado a su fin, es muy posible que podamos recibir más historias paralelas y una posible secuela. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, aún no ha sido confirmada por el estudio de animación Ufotable; pero considerando lo popular que ha sido la franquicia, ¡todo nos lleva a más anime!