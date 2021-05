Kimetsu no Yaiba: Inosuke predijo un gran giro en la película y nadie lo notó

La primera película de Kimetsu no Yaiba (también conocida como “Demon Slayer” en inglés), ha cosechado muchos elogios tras una ya exitosa primera temporada. Con Demon Slayer: Mugen Train dirigiéndose directamente a la temporada 2, los fanáticos claman por ver la película canónica que muestra un capítulo emocionante en la búsqueda de matar demonios de Tanjiro. El tren trae un viaje lleno de giros y vueltas, uno de los cuales Inosuke sorprendentemente vio venir.

Aunque Hashibira no siempre es el compañero de viaje más brillante o más racional, se ha ganado un lugar característico al lado de Tanjiro como un fuerte Demon Slayer.

Amante del combate, el impetuoso peleador con aspecto de bestia generalmente maneja situaciones con reacciones instintivas, a menudo optando por la solución más obvia. Dicho esto, la inclinación del poder de Inosuke de evaluar el tren como un enemigo, irónicamente, resultó ser acertada.

La predicción de Inosuke respecto a Demon Slayer: Mugen Train.

La reacción del personaje al ver al tren por primera vez

El mundo de Demon Slayer tiene lugar durante la era Taisho en Japón, con abundantes cambios industriales. Como tal, el personaje de Inosuke nunca había visto un tren antes de los eventos de la película, y mucho menos se había subido a uno.

Aturdido, gritó: "¡¿Qué diablos es esta criatura ?!" y luego procedió a comenzar a darle cabezazos, creyendo que era "el amo y gobernante de esta tierra". Aunque para ser justos, esta también fue la primera vez que Tanjiro vio un tren, como comentó con credulidad: "Este podría ser el espíritu guardián de esta tierra, así que no deberíamos atacarla descuidadamente".

En la superficie, este momento parecía ser otro ejemplo de las payasadas cómicas del personaje con cabeza de jabali, transmitiendo su percepción animal de su entorno. Sin embargo, en retrospectiva, su inclinación de ver el tren como un enemigo presagia el siniestro giro de la trama de la película Demon Slayer:Mugen Train.

¿Qué pasa en la película Demon Slayer: Mugen Train?

Él predijo que el tren sería el enemigo

Enmu, uno de los principales antagonistas, pone a todos en el tren en un sueño profundo lleno de sueños felices, con la intención de dejar vulnerables a los Demon Slayers. Si bien la mayor parte del tiempo en pantalla se dedica al sueño de Tanjiro, la película también analiza el de Hashibira, que representa una fantasía tipo caricatura en la que él es el protagonista heroico al mando de sus indefensos "subordinados". El sueño también incluye un villano esta vez parecido a un monstruo ciempiés.

Atrincherado en su sueño, Enmu envió a niños insomnes para destruir los núcleos espirituales de Tanjiro, Rengoku, Zenitsu, para que nunca más se despierten. Cabe señalar que el personaje con cabeza de jabalí fue el más perceptivo del niño intruso que entra en el sueño, persiguiéndolo instantáneamente.

Sin embargo, Tanjiro fue el primero en despertarse cortándose a sí mismo en el sueño, eventualmente rastreando y decapitando al Enmu. Sin embargo, en uno de los giros más grandes de la película, el golpe exitoso resulta ser inútil, ya que Enmu había fusionado su cuerpo con el tren mismo.

Con esta revelación, el tren comenzó a cobrar vida, cada vagón ahora se retorcía con tentáculos carnosos controlados por Enmu, no del todo diferente al sueño del personaje. Mientras tanto, la cabeza real del Demonio estaba escondida en algún lugar de los muchos compartimentos del tren.

Los Demon Slayers finalmente rastrean el cuello de Enmu hasta el motor, donde los dos cortan la cabeza real como equipo. Inosuke Hashibira fue especialmente instrumental para ayudar a Tanjiro porque su máscara de cabeza de jabalí anuló la hipnosis de Enmu.

A pesar de su ingenuidad, tanto la visión simplificada de Inosuke del tren en su mente consciente como subconsciente demostró apuntarlo en la dirección correcta: el tren en sí era el enemigo. Sus sentidos lo alertaron de la amenaza enterrada mucho antes de que se revelara el giro imprevisto.

La previsión involuntaria de Inosuke, heroe de Kimetsu no Yaiba, no lo alertó abiertamente ni le dio una ventaja real contra Enmu al final. Aún así, muestra que su naturaleza animal puede no ser siempre tan miope como se podría pensar inicialmente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado